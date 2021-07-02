В этом году Хабаровский край вновь получит большую партию техники по национальному проекту «Экология». В регион поступит 112 единиц спецтехники для тушения пожаров и 7 единиц для обслуживания лесов. В край доставлен первый бульдозер – «Четра Т-9». Его передали в лесное хозяйство «Восточное», ведущее деятельность в Хабаровском, Николаевском и Ульчском районах. Стоимость одной такой машины превышает 10 млн рублей, в ближайшие дни в регионе ожидают прихода еще двух таких же бульдозеров.

– «Четра Т-9» – это проверенная временем марка. Кроме бульдозеров, мы ждем поступления двух автобусов, 32 пассажирских и грузопассажирских автомобилей, 12 лесопатрульных УАЗов. Предстоит также закупить 10 тягачей и 10 полуприцепов. Общая стоимость приобретаемой техники оценивается в более чем 260 млн рублей, – отметили в комитете лесного хозяйства.

В прошлом году автопарк краевой лесоохраны пополнило более 40 единиц новой техники: большая партия УАЗов, бульдозеры, тягачи и автобусы. А годом ранее край получил 48 единиц. Средства на эти цели были выделены по двум профильным проектам: по программе развития лесного хозяйства в Хабаровском крае, а также по нацпроекту «Экология». Вся техника впоследствии распределяется по лесничествам, где с ее помощью ухаживают за лесами.