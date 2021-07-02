Итоги экологического фотоконкурса «Край родной, навек любимый» подвели в правительстве региона. В этом году он прошел уже в пятый раз в рамках Дней защиты от экологической опасности и был приурочен к празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. По инициативе врио губернатора Михаила Дегтярева в юбилейный год проведения конкурса будет издан альбом, куда войдут лучшие фотоработы жителей края с 2017 года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

– Конкурс проводится, чтобы привлечь внимание к вопросам сохранения природного и культурного наследия Хабаровского края, и направлен на воспитание бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. За пять лет в его архиве накопилось много интересных работ. Объединенные в альбоме, они покажут природу региона глазами его жителей. Первое издание выйдет ограниченным тиражом в конце лета, – рассказали в министерстве природных ресурсов края.

В этом году свои работы прислали жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Вяземского, Нанайского и Советско-Гаванского районов – всего более 100 фотографий. Традиционно среди них были снимки, выполненные с помощью как профессиональных фотокамер, так и обычных смартфонов. Новинкой этого сезона стали работы, сделанные подводным оборудованием.

– В нашем конкурсе принимают участие люди разных возрастов, он интересен и школьникам, и старшему поколению. В каждой из трех номинаций было определено по три победителя. Их наградили ценными призами. Еще шесть конкурсантов получили специальные дипломы за оригинальность своих работ. Среди лучших – фотографии рассвета на горном хребте Мяо-Чан, реки Коппи, озера Амут, снимки диких животных и домашних питомцев, а также обитателей подводного мира, – добавили в ведомстве.