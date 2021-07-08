В Хабаровском крае наряду со всей страной отмечают День семьи, любви и верности. Уже стало доброй традицией в этот день заключать браки. В муниципальных районах сегодня появится 17 новых супружеских пар.

Как сообщили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края, больше всего свадеб сегодня сыграют в поселениях Хабаровского района. В течение дня будет заключено девять брачных союзов. Четыре пары узаконят отношения в Охотском и Верхнебуреинском районах. По одной новой семье сегодня появится в Бикинском, Ванинском, Николаевском и Солнечном районах. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре торжественные регистрации браков проходят в пятницу.

Кроме свадеб в этот день в регионе проходят и другие мероприятия.

Дальневосточная государственная научная библиотека на пешеходной зоне возле главного входа в здание организует тематические выставки. Зоосад «Приамурский» им. В.П. Сысоева проводит праздничную программу «Семь – Я». Для ее участников подготовили тематическую экскурсию с развлекательно-познавательными элементами, а также мастер-классы для организованных групп многодетных семей Хабаровского района.

Сегодня вечером, в 18:30 в Хабаровской краевой филармонии состоится концертная программа «Все о любви». В Краевом дворце дружбы «Русь» 8 и 9 июля будет работать выставка, посвященная Дню семьи, любви и верности. Проект подготовлен студиями декоративно-прикладного искусства «Пчелка» и изобразительного искусства «Подсолнух» краевого дворца.

Все мероприятия в учреждениях культуры проводятся с учетом соблюдения мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции – максимальная загрузка зала филармонии не более 50%, зоосад «Приамурский» и научная библиотека работают с группами по 10 человек. Во всех учреждениях действует масочный режим, используются санитайзеры, проводится термометрия.

Напомним, всероссийский День семьи, любви и верности отмечают в России с 2008 года. Он приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Символом праздника является ромашка. В этот день плетут венки из ромашек, дарят букеты ромашек и «февроньки» – открытки с изображением ромашек или других символов семьи.