С начала года закуплено 53 автобуса среднего и малого классов вместимости.

Обновление транспортных средств проведено на маршрутах №№ 46, 61С, 68, 71, 73, 80, 82, 83, 83П, 85, 80, 88. Закуплены автобусы 2014-2021 годов выпуска, из них 42 автобуса среднего класса и 11 — малого. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Яркий пример — маршрут № 73, на который было много нареканий у жителей. Администрация города провела большую работу с перевозчиком, в результате чего было закуплено 8 автобусов, которыми заменили старые. Перевозчик планирует и дальше обновлять технику — в планах закупить еще 7 машин», — отметил начальник отдела городского управления промышленности, транспорта, связи Анатолий Тимошенко.

Также он рассказал, что в этом году на маршрут № 88 закуплено 10 автобусов среднего класса марки «ПАЗ Вектор» 2021 года выпуска, оборудованных для работы на газомоторном топливе. На маршрут № 71 вышли 8 автобусов среднего класса 2017-2019 годов выпуска.

«Согласно представленной перевозчиками информации, до конца текущего года планируется провести закупки еще 48 автобусов, в том числе 24 — среднего класса, 22 — малого и 2 автобуса большого класса. Они должны выйти на маршруты №№ 8, 26, 30, 46В, 58, 61С, 61К, 68, 71, 73, 82, 83, 83П, 81, 80, 89», — добавил он.

Обновленные автобусы оборудованы информационными табло и автоинформаторами, имеют низкое расположение пола, удобны для всех категорий пассажиров, в том числе для маломобильных групп населения. Среди них 184 газомоторных автобуса.

Стоит отметить, что при содействии главы Хабаровского края Михаила Дегтярева городу переданы на безвозмездной основе 20 троллейбусов из Москвы, что позволило обновить парк муниципального предприятия «ГЭТ». Прорабатывается вопрос поставки до конца года еще 9 трамваев.