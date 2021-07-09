В общеобразовательных учреждениях открыто 10 дополнительных классов.

Как рассказали в городском управлении образования, прием заявлений от родителей, чьи дети прописаны в районе, к которому относится учебное заведение, проводился с 1 апреля по 30 июня. Далее состоялся процесс зачисления детей. Так, в учреждения попали 7 300 детей. После 6 июля стартовала запись детей в школы не по месту прописки. Только за сутки в них было дополнительно зачислено еще около 200 ребят. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Мы ожидаем, что в День знаний впервые за парты сядут около 8,1 тысячи школьников. Чтобы принять всех желающих, мы открываем дополнительные классы. Уже открыто 10, но, возможно, их количество придется еще увеличивать», — рассказал начальник отдела городского управления образования Алексей Соболев.

Также он рассказал, что одним из самых популярных учреждений в этом году стал новый «Волочаевский лицей». Сюда подали порядка 330 заявлений, что составляет 12 классов.

Также в городе проводится запись в 10-е классы. Они будут как профильными, так и универсальными. Пока продолжить обучение решили 2781 учеников, но ожидается, что к 1 сентября в учреждения отправятся 2,8 тысяч старшеклассников.

Сейчас, в разгар приемной кампании, родители первоклашек могут уточнить информацию о записи детей не по месту жительства по телефонам управления образования: 55-68-03 — Центральный район, 55-68-05 — Индустриальный район, 55-68-01 — Кировский и Краснофлотский район, 55-67-74 — Железнодорожный район.