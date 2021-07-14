329 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 202 человека. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 251

Комсомольск — 6

Хабаровский район — 38

Нанайский район — 9

Верхнебуреинский район — 23

Охотский район — 2

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1880 коек. Свободно 322. На лечении находится 34 тяжелых пациентов, 25 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 198 934 жителей края, полностью завершили вакцинацию 136 158 человек.

Всего на лечении находится 4 398 человек. В том числе 1558 стационарно, 2840 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 59 563 случая Covid-19. 54 625 человек выздоровело.