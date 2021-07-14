329 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 202 человека. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 251
Комсомольск — 6
Хабаровский район — 38
Нанайский район — 9
Верхнебуреинский район — 23
Охотский район — 2
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 1880 коек. Свободно 322. На лечении находится 34 тяжелых пациентов, 25 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 198 934 жителей края, полностью завершили вакцинацию 136 158 человек.
Всего на лечении находится 4 398 человек. В том числе 1558 стационарно, 2840 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 59 563 случая Covid-19. 54 625 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 14.07.2021в 09:32. В рубриках: Медицина.
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