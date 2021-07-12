Еще один мобильный пункт вакцинации открылся в Хабаровске. Иммунитет к новой коронавирусной инфекции можно получить в ТЦ «Большая медведица» с 11 утра и до 19 часов вечера по будням. Вакцинацию проводят сотрудники дорожной клинической больницы. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС. Это десятый мобильный пункт в Хабаровском крае, с полным списком можно ознакомиться в приложении.

Ежедневно вакцинацию в мобильных пунктах проходят около тысячи человек. Прививка от COVID-19 – надежный способ защитить окружающих и свой организм от тяжелого течения заболевания.

– После введения вакцины может быть легкое недомогание. Происходит реакция организма на чужеродный антиген и как следствие – повышение температуры, болезненность в месте введения вакцины, головная боль, возможен насморк, кашель. Все это проходит через 1-2 дня. Помимо этого, в течение трех дней нужно ограничить тяжелую физическую нагрузку, не употреблять алкоголь и не посещать бани. Более взрослое население переносит прививку легко. В любом случае – это лучший вариант, чем тяжело болеть коронавирусной инфекцией, – отметила и.о. заведующего первой поликлиникой ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина»» города Хабаровск Оксана Дорофеева.

К противопоказаниям к прививке относят индивидуальную непереносимость компонентов, период грудного вскармливания, болезнь в острой фазе, обострение хронических заболеваний. В мобильном пункте, также как и в поликлиниках, перед введением вакцины пациент проходит осмотр терапевтом, собирается анамнез, проводится измерение давления и уровень насыщения крови кислородом. После введения первого компонента, на сайте Госуслуг появится Дневник самонаблюдения, после второй прививки – сертификат о прохождении вакцинации с уникальным QR-кодом.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, 11 июля в Хабаровский край поступило 40 тысяч доз ГамКовидВак (Спутник V). Всего в регионе прививку от COVID-19 сделали 195 085 человек, завершили вакцинацию 134 057 жителей.

Также с 12 июля возобновлена работа в медицинском пункте терминала внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровска. Вакцинацию проводят по будним дням с 9:00 до 15:00.

Отметим, по всем вопросам о вакцинации жителям края готовы ответить по телефону «Горячей линии» 122. Звонок бесплатный.