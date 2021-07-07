Заседание оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края состоялось в правительстве. За минувшую неделю в Хабаровском крае зарегистрировано 1883 новых случаев заболевания COVID-19 против 963 случаев, зафиксированных на прошлой неделе. Наибольший прирост наблюдался в городах Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, имени Лазо, Хабаровском и Вяземском муниципальных районах края. Также на штабе обсудили недавно принятое постановление главного санитарного врача края о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемиологическим показаниям.

По сообщению Светланы Лосевой, врио руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю, в течение последних 8 недель наблюдается значительный подъем уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в крае. В эпидемический процесс вовлечено население всех возрастных и социальных групп, взрослые составляют 86% от общего числа заболевших, из них 37,9% – работающее население.

– Максимальные показатели заболеваемости отмечены в группах 30–49 лет и 50–64 года. Высокий темп прироста заболеваемости отмечен у жителей 18–29 лет. По профессиональному признаку активно болеют сотрудники сферы торговли, общественного питания, непродовольственных товаров, культуры и досуга, сферы услуг, офисов, банков, государственных служащих, образования, здравоохранения. В целом, болеют группы населения, ведущие активный образ жизни, – рассказала Светлана Лосева.

Ввиду продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 краевой минздрав принял решение о развертывании 150 коек для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом в «Городской больнице №2» им. Д.Н. Матвеева в Хабаровске. На текущий момент в Хабаровском крае развернуто 1480 коек. Ежедневно фиксируется почти 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а на пике второй волны в сутки заболевало 340-350 человек.

– Вчера в Хабаровский край доставили еще одну партию вакцины, почти 6700 доз. Итого в край суммарно поступило более 235 тысяч доз вакцины. Прививочная кампания идет активно. Мы приближаемся к ежесуточным показателям 4-5 тысяч вакцинированных в сутки. Пользуются спросом мобильные пункты вакцинации, мы будем увеличивать их количество, расширять географию. Отмечу, что наибольшая доля привитых жителей в Аяно-Майском и Охотском районах, наименьшая – в Хабаровском и Советско-Гаванском районах. Всего в Хабаровском крае прививку от COVID-19 сделали свыше 175 тысяч человек, – сказал Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам, обратился к главному управлению внутренней политики края с просьбой усилить мобильные пункты вакцинации и поликлиники волонтерами, к работе активно подключаются и выпускники ДВГМУ. Нагрузка на медицинский персонал возрастает ввиду осложнения эпидемиологической ситуации. Количество вызовов в поликлиниках с поводом «температура» увеличилась в разы, поэтому также участники штаба обратились к администрации районов с просьбой предоставить транспорт для выезда терапевтов на дом.

Светлана Лосева, врио руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю, отметила необходимость усиления темпов вакцинации для создания иммунной прослойки населения. Она разъяснила присутствующим постановление главного санитарного врача о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемиологическим показаниям.

В завершение заседания штаба выступил Денис Кузьменко, председатель избирательной комиссии Хабаровского края, с докладом о ходе подготовки к проведению избирательной кампании. Ее проведут с соблюдением мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, в том числе обеспечению масками избирателей. Евгений Никонов дал поручение проработать вопрос обеспечения конституционным правом принять участие в голосовании жителей Хабаровского края, находящихся на лечении в «красной зоне».