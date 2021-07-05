За последнюю неделю в Хабаровском крае открылось 4 новых мобильных пункта вакцинации. Сделать прививку против коронавирусной инфекции можно в специализированных пунктах в торговых центрах, арене «Ерофей», на железнодорожном вокзале. Вакцинация проходит без предварительной записи. С полным списком мобильных пунктов можно ознакомиться в приложении.

По словам медицинских работников, жители Хабаровского края заинтересованы в иммунизации организма от коронавирусной инфекции. В соответствии с последними методическими рекомендациями, через 6 месяцев после прививки в период сложной эпидемиологической ситуации можно проводить ревакцинацию. А после выздоровления от COVID-19 специалисты рекомендуют вакцинироваться через полтора-три месяца.

– Мы постарались сделать график работы мобильного пункта наиболее удобным для жителей. В ТЦ Макси Молл мы работаем с 10 утра до 20 вечера без выходных. В тестовый первый день мы привили почти сотню человек. В поликлинике у нас ежедневно вакцинируется порядка 250 горожан. Перед прививкой предусмотрен обязательный осмотр терапевта, изучение анамнеза. Для сокращения времени нахождения в поликлинике, можно заполнить и распечатать бланки о согласии на вакцинацию на нашем сайте или на сайте минздрава (БЛАНКИ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ | Министерство здравоохранения Хабаровского края (khv.gov.ru), – рассказала Елена Гандурова, главный врач городской поликлиники №7 города Хабаровска.

Вакцинироваться от COVID-19 можно в любом пункте Российской Федерации, имея при себе паспорт, полис, СНИЛС. Данные пациента вносятся в единый регистр. После введения 2-го компонента вакцины в личный кабинет на сайте Госуслуг приходит сертификат с уникальным QR-кодом. Его можно распечатать при необходимости.

Всего в Хабаровском крае прививку против коронавирусной инфекции сделали 167 225 человек, полностью завершили вакцинацию126 122 жителя.