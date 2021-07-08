295 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 154 человека. При этом зарегистрировано 6 летальных исходов за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск – 187

Комсомольск-на-Амуре – 15

Хабаровский район – 38

Амурский район – 4

Нанайский район – 17

Вяземский район – 24

Ванинский район – 1

Имени Лазо район – 8

Солнечный район – 1

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1630 коек. Свободно 257. На лечении находится 38 тяжелых пациентов, 25 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 179444 жителя края, полностью завершили вакцинацию 128871 человек.

Всего на лечении находится 3660 человек. В том числе 1373 стационарно, 2287 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 57598 случаев Covid-19. 53425 человек выздоровело.