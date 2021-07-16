Почта России значительно упростила получение почты, что особенно актуально во время отпусков, когда многие люди уезжают из дома.

Получить свои письма и посылки, даже находясь за пределами своего города, можно несколькими способами.

Первый способ – оформить доверенность на получение почтовых отправлений. Теперь сделать это можно в электронном виде за несколько минут и совершенно бесплатно. Достаточно знать только мобильный номер телефона доверенного лица, а доверенному лицу нужно иметь оформленную электронную подпись и согласиться с условиями сервиса в своем личном кабинете мобильного приложения Почты России.

Второй способ – продлить срок хранения поступающей почты. Если заблаговременно написать заявление в почтовом отделении, то письма или посылки будут ждать вас в течение двух месяцев.

Третий способ – переадресовать поступающую почту на временное место пребывания получателя. Если человек длительное время проводит вне города, то у него есть возможность оформить отправку почты в другое почтовое отделение, находящееся рядом с ним.

«Более 94 % посылок и мелких пакетов дальневосточники забирают в течение первого дня с момента их поступления в почтовое отделение. Для оперативного оповещения о поступлении почты клиенты Почты России выбирают уведомления в мобильном приложении или по электронной почте, — отметила заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Елена Шандова. -Рекомендуем скачать бесплатное мобильное приложение и подключить сервис электронных заказных писем. В этом случае письма от государственных ведомств будут поступать в личный кабинет пользователя и идти за ними в почтовое отделение не придется».

Мобильное приложение Почты России позволяет всегда оставаться в курсе процесса доставки почты, пользоваться большинством сервисов компании и решать возникающие вопросы в онлайн.