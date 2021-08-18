В преддверии Дня знаний специалисты администрации города проводят приемку образовательных учреждений отрасли «Культура».

Сегодня, 18 августа, комиссия ознакомилась с готовностью хабаровской музыкальной школы №4, которая располагается в Краснофлотском районе.

Как рассказала руководитель учреждения Ольга Вальченко, к 1 сентября был проведен косметический ремонт помещений. В частности, за счет собственных средств капитально отремонтирован один класс. Также за счет финансирования из бюджетов города и края были приобретены два новых фортепиано.

«Новые инструменты помогут в развитии наших деток-звездочек, которые становятся победителями различных конкурсов международного и всероссийского уровня. В этом году у нас 5 человек стали лауреатами губернаторской стипендии, еще 4 получают стипендии мэра города Хабаровска», — отметила Ольга Вальченко.

Всего в День знаний за парты музыкальной школы сядут 360 ребят, которые обучаются на бюджетной основе по общеразвивающим и предпрофессиональным программам. Здесь их готовят по таким специализациям, как народные и духовые инструменты, фортепиано, струнные инструменты. Помимо этого, на платной основе проводятся уроки по изобразительному искусству, английскому языку и вокалу. Заработанные средства идут на развитие школы.

В ходе приемки учреждения комиссия проверяет полную готовность школы: изучает документы по готовности к отопительному сезону, уточняет наличие рециркуляторов воздуха в каждом кабинете, осматривает музыкальное оборудование и его настройку, ученическую мебель.

«В отрасли функционируют семь учреждений, среди которых детские школы искусств, музыкальные образовательные организации и единственная в городе специализированная художка. Их работа в новом учебном году будет организована с учетом антикоронавирусных ограничений. Сохраняется масочный режим для педагогов, обязательное наличие рециркуляторов воздуха», — рассказала начальник отдела городского управления культуры Любовь Гриншпун.

Также она отметил, что в этом году совместно с министерством образования региона будет открыт филиал специализированной художественной школы для детей с инвалидностью по зрению. Он начнет функционировать на базе школы-интерната № 2.