Почти все семьи Хабаровского края получили единовременную выплату к началу учебного года в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.

Всего от родителей поступило 139 934 заявления на 186 697 детей. Суммарно семьям направлено более 1 млрд 798 млн руб.

Если родители не успеют оформить выплату до конца лета, они смогут сделать это в сентябре и октябре, заявления Пенсионный фонд будет принимать до 1 ноября. Но, несмотря на то, что у семей ещё достаточно времени, рекомендуем все же надолго это не откладывать.

Подать заявление можно через портал госуслуг и во всех клиентских службах Пенсионного фонда независимо от места жительства родителей.

На вынесение решения по заявлениям родителей, согласно правилам, отводится до 5 рабочих дней. В течение этого времени Пенсионный фонд проверяет представленную родителями информацию и делает межведомственные запросы, чтобы оценить право на выплату. При положительном результате рассмотрения деньги зачисляются на счет в течение 3 рабочих дней.

Напомним, что согласно указу президента, единовременная выплата на школьников предоставляется российским семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет – начиная с 3 июля (первый день после выхода указа о выплате). Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет, и они продолжают получать общее образование. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида смогут оформить родители или законные представители. Они же имеют право получить деньги, если инвалид недееспособен и не может сам подать заявление.

Учитывая, что выплата на школьников – это единовременная мера поддержки, она поступает не только на карты «Мир», но и на карты других платежных систем. При заполнении заявления родителям следует помнить, что в нем указываются именно реквизиты лицевого счета в банке, а не номер карты. Счет при этом должен принадлежать родителю, который подает заявление, а не кому-либо из близких и родственников.

Напомним, что в условиях ограничительных мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции, прием граждан ведется только по предварительной записи. Записаться можно онлайн в личном кабинете на сайте ПФР без регистрации или по телефону 8 (800) 600 01 56 (звонок бесплатный).