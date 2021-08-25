Второй хабаровский барак на проспекте имени 60-летия Октября пошел под снос. Сегодня за демонтажем дома наблюдали общественники и члены Народного совета при Губернаторе, представители министерства ЖКХ края и администрации города, а также бывшие собственники помещений. Напомним, всего на проспекте построено более 60 деревянных бараков, которые возводились как временное жилье в середине прошлого века. Расселения люди ждали годами. Вопрос сдвинулся с мертвой точки только в этом году благодаря поддержке федеральных властей, которой сумел добиться Михаил Дегтярев.

– Сегодня мы сносим второй дом по проспекту имени 60-летия Октября. Первый барак демонтировали 19 июля, и это уже становится доброй традицией для жителей города. Почти 20 млн рублей ушло на расселение дома: это и средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, и деньги из краевого бюджета, и средства администрации города Хабаровска, – сообщил министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Увидеть, как исчезает ветхое строение, был приглашен бывший житель дома 85 по проспекту имени 60-летия Октября. Он назвал это событие очередной вехой в развитии и создании достойных условий для жизни в крае.

– Когда мы жили в этом доме, там все рушилось. Конечно, те условия, в которых мы живем сейчас, ни в какое сравнение не идут. Спасибо, что решили эту проблему для нас, – сказал Артем Теодорович, переехавший с семьей из барака в новый дом на ул. Аэродромной.

Расселять и сносить эти дома будут поэтапно. В очереди на расселение в этом году еще 10 домов, а основная масса – в следующем.

– Мы воспринимаем снос барака как важное событие, но, возможно, скоро это станет привычной рутиной, потому что люди из таких домов расселяются, получают благоустроенное жилье, а эти дома не латаются, а сносятся. Мы надеемся, что на месте бараков появится что-то нужное, комфортное, современное, потому что судьба этих домов волновала не только жильцов, но, пожалуй, всех хабаровчан. А главное, люди будут жить в хороших условиях, – отметила член Общественного совета при министерстве ЖКХ Мария Ермилова.

Затраты на обеспечение 1299 человек новыми квартирами составят около 2 млрд рублей. Все финансирование пойдет по линии Министерства строительства и ЖКХ РФ, оформлять заявки помогает Фонд содействия реформированию ЖКХ. Добиться выделения денег для расселения удалось после серии переговоров, проведенных лично врио губернатора Михаилом Дегтяревым.

Напомним, всего на проспекте построено более 60 деревянных бараков, которые возводились как временное жилье в середине прошлого века.