20 августа на основной сцене Хабаровского музыкального театра состоялся концерт с участием победителей одного из самых престижных музыкальных состязаний страны – лауреатов международного конкурса им. Чайковского. Музыканты выступили в сопровождении симфонического оркестра Хабаровского краевого музыкального театра под управлением главного дирижера Руслана Антипинского.

— Мы впервые играем совместно с вашим симфоническим оркестром. Выбор такого репертуара в Хабаровске — это моя инициатива. Концерт прошел в джазовой и роковой манере. Я хотел исполнить что-то необычное, — рассказал виолончелист оркестра Мариинского театра Иван Сендецкий.

В первом отделении для зрителей звучали известные арии из опер Пуччини «Мадам Баттерфляй» и «Тоска», ария Леоноры из оперы Верди «Трубадур», музыка из оперы Россини «Севильский цирюльник». Во втором отделении артисты исполнили произведения Фридриха Гульды и Ефрема Подгайца, написанные для исполнения на виолончели и баяне с оркестром.

Отметим, что Международный конкурс им. Чайковского является национальным достоянием отечественной музыкальной школы и традиционно становится стартовой площадкой для молодых одаренных музыкантов.