Полторы тысячи организаций торговли, сферы услуг, а также объектов культуры и спорта проверили за ноябрь в Хабаровском крае на предмет соблюдения противоковидных мер. Специалисты органов исполнительной власти и местного самоуправления провели профилактические рейды, во время которых изучали то, как организована работа с посетителями, соблюдается ли проверка QR-кодов на входе, обеспечены ли помещения средствами дезинфекции и другие важные меры, помогающие в борьбе с COVID-19. Также они проводили разъяснительные беседы как с руководством, так и с персоналом.

– Всего за месяц было проведено более 400 проверок в более чем 1,5 тысячах объектов. Проверяющие обошли торговые центра, спортзалы, бассейны, ледовые арены, предприятия услуг, рестораны и кафе. К примеру, в Хабаровске были проверены все без исключения крупные торговые сети: «Самбери», «Леруа Мерлен», «Броско Молл», «На Пушкина», фитнес-центры «Наутилус», «Ворлд-Класс» и другие подобные заведения, при этом некоторые из них – неоднократно. В отдельных случаях на должностных лиц за нарушения было выписано 9 протоколов об административных нарушениях, – рассказал заместитель начальника главного управления губернатора и правительства края по взаимодействию с правоохранительными органами Максим Гринев.

Кроме обычных рейдов, в городах и крупных поселениях региона активно проходят и ночные проверки, во время которых выявляют самых злостных нарушителей противоэпидемических правил. Так, 20 и 27 ноября в Хабаровске совместно с полицейскими были установлены бары и клубы, нарушавшие ограничения по времени работы. В итоге представители власти возбудили 4 административных производства в отношении баров «Харлей Дэвидсон», «Пазл» и ресторана «Сопка». В настоящее время готовятся материалы для составления в отношении юридических лиц протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ.

Напомним, что с 1 декабря ужесточенные требования прохода введены и во все административные здания структурных подразделений правительства Хабаровского края, а также органов федеральной и муниципальной власти. На входе необходимо предъявлять QR-коды либо другие разрешенные документы, удостоверяющие соблюдение противоковидных требований. За несоблюдение усиленного режима также последуют административные меры.