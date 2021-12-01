По поручению губернатора края Михаила Дегтярева в регионе разработан комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса. Речь идет о предприятиях, осуществляющих деятельность в пострадавших от распространения коронавирусной инфекции отраслях.

Необходимость региональных мер поддержки обусловлена, в том числе и тем, что с 4 по 12 ноября в крае была приостановлена работа объектов розничной торговли непродовольственными товарами в торговых центрах, деятельность по оказанию услуг общественного питания, в области физической культуры и спорта, работа бань, соляриев, детских игровых комнат.

Помимо этого, в регионе продолжает действовать обязательное предоставление QR-кодов при посещении кинотеатров, театров, предприятий общепита, ночных клубов, спортивных и физкультурных предприятий, занятых в сфере междугородних перевозок, бань, соляриев и других.

– В комплекс вошло несколько видов поддержки: финансовая, налоговая, информационная. Так, для предприятий МСП, деятельность которых была ограничена, в рамках финансовой поддержки с 1 декабря устанавливается льготная 5% ставка по займам краевого фонда поддержки малого предпринимательства. Также этим предприятиям предоставляется возможность получать микрозаймы траншами в течение 6 месяцев. Открытая кредитная линия позволит бизнесу оптимизировать расходы, – пояснили в правительстве края.

Помимо этого, Гарантийным фондом края планируется снижение стоимости дополнительного вознаграждения за пролонгацию договоров поручительства с 0,5% до 0,1%.

В части налоговой поддержки для предприятий из наиболее пострадавших отраслей на 2022 год сохранится понижающий коэффициент по патентной системе налогообложения. Также снижены ставки по упрощенной системе налогообложения.

– Информирование бизнеса о предоставляемых видах оказывается на разных ресурсах, но основной из них – это ЦОУ «Мой бизнес». Сотрудники центра готовы дать консультации по всем программам льготного финансирования, принятым на региональном и федеральном уровнях, включая возобновление программы ФОТ 3.0 и безвозмездные гранты для наиболее пострадавших отраслей, – рассказали в экономическом блоке правительства края.