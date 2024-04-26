В Хабаровске гидравлические испытания на теплосетях пройдут в мае-июле. Как сообщает пресс-служба ДГК, они стартуют после длинных праздников — 13 мая, графики утверждены.
Испытания тепломагистралей ТЭЦ-3 на прочность и плотность пройдут с 13 по 17 мая. Горячее водоснабжение ограничат потребителям в Краснофлотском и Кировском районах, частично ограничения затронут Центральный район.
С 20 по 24 мая испытания затронут зону ТЭЦ-1. В Хабаровске в неё входят Индустриальный район, а также частично Центральный и Железнодорожный.
С 27 по 29 мая будут испытывать тепломагистрали зоны ТЭЦ-2. Горячей воды не будет в зданиях прибрежной зоны города — в Кировском, Центральном и Индустриальном районах.
С 8 по 14 июля пройдут испытания и текущий ремонт котельной в Волочаевском городке. В эти дни горячее водоснабжение будет отсутствовать у потребителей микрорайона Подгаева.
Эта запись была опубликована 26.04.2024в 15:02. В рубриках: Общество.
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