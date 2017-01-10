Часть архивных документов рассекретят в Хабаровском крае

В этом году жителям Хабаровского края станет доступна часть секретных документов советского периода. Межведомственная комиссия при Правительстве края планирует рассмотреть сразу 20 дел, с которых в ближайшее время может быть снят специальный гриф, ограничивающий их использование. Эксперты изучат документы 1950-1960 годов, регулировавшие вопросы снабжения, проведения изыскательских и строительных работ, выделения земель и служебных помещений Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Комитету государственной безопасности. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«В каждом таком деле более 200 листов, — пояснила председатель комитета по делам ЗАГС и архивов Правительства края Ольга Завьялова. — В основном это постановления, решения и распоряжения крайкома КПСС и крайисполкома. Все данные предстоит проверить на степень их секретности. Окончательное решение примет комиссия, в которую входят представители ведомств, указанных в документах».

По словам Ольги Завьяловой, предоставление доступа к ранее закрытой информации позволит донести до общества факты и события, которые представляют особый интерес. Они востребованы исследователями, историками, научными работниками, студентами. В настоящее время в госархиве на хранении находится более 2 тысяч подобных дел. Краевая комиссия будет постепенно снимать гриф «СЕКРЕТНО» с отдельных источников информации. В прошлом году таким образом было обнародовано 15 документов.