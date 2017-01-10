В крае свыше 7,5 тысяч многодетных семей получили земельные участки

В Хабаровском крае продолжается реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей. Большое внимание уделяется инфраструктурному обеспечению земельных участков.

Как сообщили в министерстве строительства края, по закону этим должны заниматься органы местного самоуправления. Чтобы ускорить реализацию социально значимого направления, Правительство региона выделяет субсидии муниципалитетам. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Так, в прошлом году господдержку по конкурсу получили Комсомольск-на-Амуре и район имени Лазо. Всего было распределено около 20 млн рублей. В городе Юности построили подъездную дорогу к 56 участкам в границах улиц Водонасосная и Сусанина. Такие же работы развернулись в поселке Переяславка района Имени Лазо. Ввести в эксплуатацию несколько подъездных дорог к 63 участкам здесь планируют к июню 2017 года.

Как уточнили в министерстве, с начала реализации федерального проекта участки в крае получили 7 тысяч 708 семей. Некоторые из них для освоения земель объединяются в кооперативы. Такая форма становится все более востребованной. Поэтому министерством принято решение о выделении отдельного направления поддержки для таких организаций.

«Первым субсидию по конкурсу получил ЖСК «Большая семья», который объединил участки в Хабаровске. Это позволило обеспечить транспортную доступность 174 участков в районе улиц Трехгорная-Лучистая. На очереди еще несколько кооперативов, которые смогут принять участие в конкурсе», — отметила консультант отдела развития инженерной инфраструктуры Минстроя края Елена Береза.

В их числе жилищно-строительные кооперативы «Восточный», которое объединило многодетных семей, получивших наделы в районе одноименного села, а также «Гармония» и «Мы Вместе», участники которых осваивают участки в селе Ракитное и Хабаровске.