78% хабаровчан довольны жизнью. Это данные Финансового университета при правительстве РФ, который провел третье исследование, посвященное качеству жизни в городах России с населением свыше 500 тысяч человек. Исследование проводилось по итогам 2016 года и строилось вокруг двух основных направлений. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Первое – те составляющие городской жизни, которые сами жители считают важными, определяющими для восприятия городской среды как комфортной, отвечающей потребностям населения. Предварительный анализ, проведенный на основании предшествующих исследований, показал, что к числу наиболее важных факторов, определяющих качество жизни в городах, относятся: оценка состояния автомобильных дорог в городе, оценка благоустройства города и работы ЖКХ, восприятие качества среднего и высшего образования, доступного для жителей города, опыт бытовой коррупции, оценка качества медицинского обслуживания.

Вторая составляющая измерения качества жизни — это готовность к миграции и фактические миграционные потоки, оценка удовлетворенности собственной жизнью, а также самооценка уровня дохода. Опросы проводились силами контакт-центра Финансового университета при правительстве РФ, в расчетах были также использованы данные различных исследовательских центров. По результатам исследования, 78% жителей дальневосточной столицы довольны жизнью, 81% считает Хабаровск удобным для проживания, 78% довольны благоустройством, 49% — устраивает качество дорог, 80% опрошенных считает, что в Хабаровске можно получить качественное образование, 65% удовлетворены медицинским обслуживанием.