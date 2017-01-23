Более 36 миллионов рублей смогут потратить хабаровчане на обустройство своих дворов. В Хабаровске стартует традиционный конкурс по предоставлению собственникам жилых помещений многоквартирных домов муниципальных грантов на благоустройство дворовых территорий. Впервые за его 12-летнюю историю горожане смогут получить средства не только на ремонт дворов и установку в них малых архитектурных форм, но и на приобретение и монтаж заглубленных мусорных контейнеров. Об этом рассказал заместитель начальника отдела городского управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Александр Сергеев. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«В текущем году на реализацию программы по предоставлению муниципальных грантов на благоустройство дворовых территорий из городского бюджета выделено 36,5 миллиона рублей. Как и в прошлые годы, муниципальный грант будет предоставляться на условиях долевого финансирования, при этом доля средств гранта, выделяемых городом, не может превышать 67% от общей стоимости проекта. Остальные деньги его авторы должны изыскать из собственных фондов.

Максимальный размер гранта составит 1 миллион рублей на благоустройство двора и 500 тысяч рублей – на установку малых архитектурных форм или заглубленного мусорного контейнера. Все будет зависеть от предпочтений собственников жилья», — сообщил Сергеев. Также он напомнил, что в 2016 году за счет средств грантов, полученных хабаровчанами по итогам конкурса, и их собственных капиталовложений в это дело, было благоустроено 63 дворовых территории: 44 двора — отремонтированы, а в 19 установлены комплексы малых архитектурных форм (детские игровые и спортивные площадки).

Что до мусорных контейнеров заглубленного типа, то, по словам Александра Сергеева, горожане уже оценили их многочисленные преимущества, недаром в городе появилось уже около двух десятков таких подземных мусороприемников. Они компактны, гигиеничны, экологичны, экономичны. Устроен контейнер «заглубленного типа» довольно просто. Он состоит из капсулы, герметичной крышки, крепежной рамы для мусорного мешка и, собственно, самого мешка. В крышке имеется люк, через который пользователи сбрасывают мусор. На 2/3 объема контейнер зарыт в землю. Под крышкой, внутри капсулы, установлен мешок из прочного пластика для сбора отходов. Срок службы мешка – 1 год, а время эксплуатации капсулы и крышки, изготовленных из пенополистерола высокого давления, практически неограничен.

Средние общие габариты контейнера – 1 метр 30 сантиметров в диаметре и 1,5 метра в глубину. Вместительность мусоросборника – 5 кубометров, благодаря чему одна капсула заменяет 6 обычных мусорных контейнеров. Из-под герметичной крышки капсулы не разлетается мусор, не исходит зловония.

Благодаря медленной наполняемости и гигиеничности сокращается кратность вывоза отходов, а, следовательно, возникает значительная экономия на топливе и амортизации техники. Стоит отметить, что идея подземных помоек и ее техническое решение пришли к нам из Финляндии, а на вооружение хабаровчанами взят опыт Санкт-Петербурга, где мусорные «капсулы» уже отлично зарекомендовали себя. «И жильцы многоквартирных домов, и управляющие компании проявляют очень большой интерес к подземным мусоросборникам – именно поэтому было решено включить их установку в условия конкурса. Сейчас собственники жилья ведут активное обсуждение и голосование, выбирая, на что они хотят потратить средства гранта в случае его получения, разрабатывают проекты, собирают собственные средства и оформляют конкурсные документы. Их прием начнется 10 марта текущего года в администрации города Хабаровска (ул. Карла Маркса, 66) в рабочие дни в кабинете 108. Окончание срока подачи конкурсных заявок – 15 апреля 2017 года», — резюмировал Сергеев. Телефон для справок (4212) 41-94-96.