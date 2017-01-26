На набережной Хабаровска стартовал краевой конкурс снежных скульптур

На набережной Хабаровска состоялось торжественное открытие конкурса снежных скульптур. Его организаторами выступила общественная организация «Творческий союз художников России» при поддержке Правительства края.

«Хабаровский край славится крупными событиями. Создание снежных и ледовых скульптур стало частью культурной жизни нашего края, нашей традицией. Такие конкурсы дают мощный импульс для развития художественного творчества, и предоставляют уникальную возможность мастерам реализовать свои идеи. Я рад приветствовать участников соревнований», — отметил председатель жюри, скульптор, член хабаровской краевой общественной организации «Союз художников России» Владимир Бабуров. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Участие в конкурсе принимают 10 команд по два человека в каждой. В них входят как профессиональные художники, скульпторы, архитекторы, так и любители. Все претенденты прошли предварительный отбор, продемонстрировав эскиз будущей скульптуры. Конкурс посвящен «Году экологии». Для воплощения задуманных идей командам-участницам организаторы предоставили куб прессованного снега размером 3х3х3,5м.

Критериями оценки конкурсных работ станут: композиционное решение, полноценность художественного образа, раскрытие темы конкурса, техника исполнения, рациональность использования материала.

Итоги краевого конкурса снежных скульптур будут подведены 29 января 2017 года. Церемония награждения победителей пройдет на набережной Хабаровска в 17.30.