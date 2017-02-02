Хабаровчан приглашают на исторические кинолектории. Просмотр фильмов и их обсуждение организует городской центр патриотического воспитания. Кинолектории будут проходить каждую субботу в течение февраля. Первый кинопоказ пройдёт 4 февраля в 17 часов. «Будем показывать фильмы о Сталинградской битве, о Гражданской войне. Проведём дебаты и тематические занятия. Весь февраль будут проходить разные мероприятия, посвящённые памятным датам России. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

7 февраля у нас запланирован день северных территорий. Выступит доктор исторических наук Валерий Тимошенко, он расскажет всем присутствующим историю Курильских островов», — рассказал специалист центра патриотического воспитания Никита Кобзев. Кроме того, с 15 по 22 февраля в патриотическом центре будет работать фотовыставка «Волочаевские дни», посвящённая 95-й годовщине боёв под Волочаевкой.

А в конце месяца пройдут уроки мужества «Герои нашего времени». Участники мероприятий встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны, с действующими офицерами Вооружённых сил РФ, участниками локальных войн и вооружённых конфликтов. Подробную информацию о мероприятиях можно уточнить по телефонам: 47-53-06, 47-25-98, заявки на участие принимают на электронную почту: cpv-khv@mail.ru.