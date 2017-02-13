Лучшие предприятия бытового обслуживания выберут в Хабаровске. Организаторы – специалисты отдела общественного питания и бытового обслуживания городского управления торговли – ставят перед собой задачу выявить лучшие организации службы быта, применившие оригинальное оформление объектов и прилегающих к ним территорий и обеспечившие наиболее высокий уровень обслуживания клиентов. В соревновании могут принять участие организации всех форм собственности и организационно-правовых форм, расположенные на территории краевого центра и оказывающие бытовые услуги жителям и гостям города. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Передовиков выберут в нескольких номинациях: «Лучший салон красоты», «Лучшая парикмахерская», «Лучшая мастерская по ремонту и изготовлению ювелирных изделий», «Лучшее ателье по ремонту и пошиву швейных изделий».

Участников будут выбирать по следующим критериям: творческий подход, эстетичность и новизна используемых приемов и материалов при оформлении объекта; наличие полной информации для потребителей услуг; использование прогрессивных методов обслуживания, современного оборудования и инновационных технологий при оказании услуг; наличие оборудования для людей с ограниченными возможностями; санитарное состояние предприятия и прилегающей территории; своевременность выплаты и уровень заработной платы; отсутствие задолженности в бюджет; участие в социально-экономической жизни города; отсутствие жалоб от клиентов. Кроме того, претендентам на победу необходимо будет провести презентацию своих предприятий. Заявки на участие в конкурсе (в произвольной форме) принимаются до 22 февраля 2017 г. в управлении торговли, питания и бытового обслуживания администрации города по адресу: г. Хабаровск, ул. Нагишкина, 7, каб. 1. Телефон для справок: 40-88-73.