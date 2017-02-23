В хабаровской многоэтажке огнеборцы ликвидировали пожар, возникший из-за хлопка газовоздушной смеси

В 02.37 (хбр) 23.02.2017 г. в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что произошел, по предварительным данным, хлопок газовоздушной смеси с последующим горением в жилом доме по улице Стрельникова в Хабаровске. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Оперативно прибывшыие пожарные расчеты незамедлительно организовали тушение пожара. Возгорание произошло в квартире на 6-м этаже в 10-ти этажном панельном доме. Благодаря оперативным действиям в 02.42 (хбр) пожар был локализован, через 8 минут полностью потушен. Пострадавших и погибших нет. От огня постардали домашние вещи на площади 15 кв. м.

В настоящее время причины и обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными и надзорными органами.

Всего к ликвидации пожара привлекалось 23 человека и 7 ед. техники, в том числе от МЧС России — 6 человек и 2 ед. техники.