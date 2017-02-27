Мэр Хабаровска Александр Соколов поручил усилить работу по очистке кровель домов от снега и сосулек. Эту тему обсудили на аппаратном совещании руководителей структурных подразделений. Как сообщили представители управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города, на сегодняшний день уже проведен большой объем работ. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

От снега и сосулек очищено около 840 крыш. К этому было привлечено 17 единиц специализированной техники – автокраны и автовышки, более 100 человек, включая таких специалистов, как промышленные альпинисты. «Нужно ускорить расчистку крыш от снега и наледи. Уже всё тает, сосульки везде. Подчеркиваю, что работы должны вестись с соблюдением всех правил техники безопасности. Проработайте эти вопросы с управляющими организациями», — распорядился Александр Соколов.

По правилам, если жители многоквартирных домов видят, что на кровле образовались сосульки, которые угрожают здоровью прохожих, необходимо обращаться в управляющую организацию. Её специалисты должны огородить опасное место, призвать водителей не парковать автомобили поблизости от возможного места схода снега и льда и провести необходимые работы. Всё это должно проходить в дневное время. Управляющие организации должны очищать крыши, козырьки подъездов, а вот убрать лед и снег с балкона должны сами собственники.