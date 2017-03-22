Делегация края примет участие в Съезде Ассоциации коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

В Правительстве края состоялась встреча Губернатора Вячеслава Шпорта с членами делегации региона, которые сегодня отправляются на VIII Съезд Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Мероприятие будет проходить с 23 по 25 марта в городе Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа. Эта встреча проводится раз в четыре года. На площадке Съезда обсуждают актуальные вопросы экономического и социального развития коренных народов, проводятся выборы президента и вице-президентов Ассоциации. Также в рамках Съезда пройдет выставка национальных промыслов и ремесел. Экспонаты для нее представят, в том числе, и мастера из Хабаровского края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На мероприятие в Салехарде отправятся 30 делегатов, которые представляют Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и 15 районов.

Губернатор Вячеслав Шпорт пожелал участникам встречи успешной работы на Съезде.

«У нас очень представительная делегация, и я рассчитываю, что дискуссии, в которых вы будете участвовать на Съезде, будут продуктивными и принесут результат. Мы обязательно проанализируем итоги этого мероприятия и проработаем все предложения, которые там будут высказаны», — подчеркнул глава региона.