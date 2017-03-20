Второй этап Гражданского форума края пройдет на этой неделе

22-23 марта в Хабаровском крае пройдет второй этап регионального Гражданского форума. Работу дискуссионных и обучающих площадок организуют в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района.

В деловой части программы запланирован ряд официальных мероприятий. В их числе – церемония подписания соглашения о сотрудничестве между «Ассамблеей народов Хабаровского края» и администрацией района. Документ предполагает создание филиала Ассамблеи в поселке Чегдомын и всестороннее сотрудничество сторон. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Большое внимание на диалоговых площадках будет уделено вопросам поддержки некоммерческого сектора. В рамках форума состоится презентация наиболее успешных социальных практик, откроется ряд обучающих площадок по вопросам социального проектирования для представителей местного бизнес-сообщества, активных граждан и работников различных учреждений. Основные направления развития некоммерческого сектора участники форума обсудят на совместном заседании совета по взаимодействию с НКО при Губернаторе края и общественного совета при администрации района.

Одной из ключевых также станет тема развития территорий. О современных подходах в этом направлении, а также технологиях использования местных ресурсов расскажут российские эксперты. Это директор Архангельского Центра социальных технологий «Гарант» Марина Михайлова и глава стипендиальных и грантовых программ РЫБАКОВ ФОНД Николай Тюшкевич. Эта тема получит свое продолжение в рамках общественного обсуждения госпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в крае».

В крае Верхнебуреинский район станет второй площадкой, где пройдет муниципальный этап форума.

«Первый мы провели в январе в Комсомольске-на-Амуре. И поняли, что не ошиблись, изменив формат, сделав акцент на муниципальных районах. На площадках форума в Городе Юности собралось более 300 человек, в том числе из всех близлежащих поселений Амурского, Комсомольского, Солнечного районов. Сегодня и власти всех уровней, и население утвердились во мнении, что развивать территории проживания без инициатив граждан невозможно. Люди хотят жить в комфортных условиях и предлагают властям свою помощь по созданию этих условий. Эти предложения тщательно анализируются и включаются в профильные программы развития», — отмечает начальник управления общественных связей главного управления внутренней политики Губернатора и Правительства края Анатолий Алексеев.

В числе организаторов форума – ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края», Общественная палата и Правительство региона.