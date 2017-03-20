В Хабаровске ярким гала-концертом и награждением завершился Международный фестиваль «Новые имена стран АТР-2017». Конкурс стартовал в краевом центре 15 марта и собрал 800 юных музыкантов, художников, танцоров, исполнителей и дизайнеров из Китайской Народной Республики, Японии, Монголии, Республики Корея, Хабаровского, Приморского краев и ЕАО. По итогам творческого конкурса 80 детей получили дипломы первой, второй и третьей степени, а также памятные знаки по каждому направлению конкурса. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.
Всего их было три: «Музыкальное исполнительство» — по 6 номинациям, «Живопись и графика» и «Творчество и технологии ХХI века». Двум юным дарованиям – Софии Ядрищенской и Яне Линкевич – присуждены гран-при фестиваля и денежные призы в размеры 30 тысяч рублей. До начала следующего фестиваля талантливые хабаровчанки будут получать стипендии фонда «Новые имена» — 3 тысячи рублей ежемесячно. Все регалии им вручила заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Светлана Шевченко. «Я поздравляю наших победительниц. Желаю в дальнейшем не снижать планку достижений, проявлять себя и прославлять Хабаровск. Впрочем, это касается всех участников фестиваля «Новые имена».
Я благодарю детей за участие, педагогов и организаторов за поддержку. Судя по фестивалю, все наши дети умные и талантливые. Просто надо им помочь раскрыть себя, иногда где-то «повести за руку», иногда поддержать словом, иногда быть рядом с ними, и тогда они пойдут вперед в своем творчестве», — отметила Светлана Шевченко. Как отметила Светлана Шевченко, в следующем проведении фестиваля должен быть разыгран и третий гран-при среди музыкантов. Финансово этот вопрос будет решен, главное, чтобы нашлись таланты. В ходе гала-концерта победителей зрители снова смогли насладиться талантами юных участников фестиваля. Всего было представлено более 10 ярких номеров. Увенчало концертную программу выступление японского пианиста Киори Мейдзуми.
Эта запись была опубликована 20.03.2017в 19:45. В рубриках: Общество.
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