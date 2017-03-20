В Хабаровске ярким гала-концертом и награждением завершился Международный фестиваль «Новые имена стран АТР-2017». Конкурс стартовал в краевом центре 15 марта и собрал 800 юных музыкантов, художников, танцоров, исполнителей и дизайнеров из Китайской Народной Республики, Японии, Монголии, Республики Корея, Хабаровского, Приморского краев и ЕАО. По итогам творческого конкурса 80 детей получили дипломы первой, второй и третьей степени, а также памятные знаки по каждому направлению конкурса. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Всего их было три: «Музыкальное исполнительство» — по 6 номинациям, «Живопись и графика» и «Творчество и технологии ХХI века». Двум юным дарованиям – Софии Ядрищенской и Яне Линкевич – присуждены гран-при фестиваля и денежные призы в размеры 30 тысяч рублей. До начала следующего фестиваля талантливые хабаровчанки будут получать стипендии фонда «Новые имена» — 3 тысячи рублей ежемесячно. Все регалии им вручила заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Светлана Шевченко. «Я поздравляю наших победительниц. Желаю в дальнейшем не снижать планку достижений, проявлять себя и прославлять Хабаровск. Впрочем, это касается всех участников фестиваля «Новые имена».

Я благодарю детей за участие, педагогов и организаторов за поддержку. Судя по фестивалю, все наши дети умные и талантливые. Просто надо им помочь раскрыть себя, иногда где-то «повести за руку», иногда поддержать словом, иногда быть рядом с ними, и тогда они пойдут вперед в своем творчестве», — отметила Светлана Шевченко. Как отметила Светлана Шевченко, в следующем проведении фестиваля должен быть разыгран и третий гран-при среди музыкантов. Финансово этот вопрос будет решен, главное, чтобы нашлись таланты. В ходе гала-концерта победителей зрители снова смогли насладиться талантами юных участников фестиваля. Всего было представлено более 10 ярких номеров. Увенчало концертную программу выступление японского пианиста Киори Мейдзуми.