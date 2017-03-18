Работники отрасли ЖКХ обеспечивают благополучие каждого дома и семьи – Борис Гладких, депутат Госдумы

Традиционно в третье воскресенье марта работники жилищно-коммунального хозяйства отмечают свой профессиональный праздник. Слова благодарности им выражает депутат Госдумы Борис Гладких. Он отмечает, что в России миллионы человек задействованы в работе жилищно-коммунального комплекса и именно они обеспечивают наше комфортное проживание

Ни для кого не секрет, что сфера ЖКХ является одной из самых сложных отраслей экономике страны. Давно стали привычными коммунальные блага, и мы порой не задумываемся, какого труда стоит обеспечить стабильную работу большого разветвленного коммунального хозяйства. На плечах работников этой отрасли лежит огромный груз ответственности за обеспечение нормальной жизнедеятельности.

— Нет другой отрасли, которая была бы так же тесно связана с обеспечением комфортных условий проживания, обеспечением жизнедеятельности предприятий и учреждений, больниц и школ. Огромные коллективы предприятий отрасли ЖКХ обеспечивают благополучие каждого дома, каждой семьи. И я рад возможности поздравить с праздником работников жилищно-коммунального комплекса и искренне пожелать им больших успехов в трудной и очень ответственной работе. Крепкого Вам здоровья, счастья, благополучия и удачи! Мира и добра Вам и Вашим близким, — поздравил Борис Гладких, депутат Государственной Думы от Хабаровского края.

Отрадно, что руководители и работники жилищно-коммунального комплекса настроены на совершенствование своей работы и отрасли в целом, готовы осваивать современные технологии, повышать свой профессионализм, отметил Борис Гладких.

Напомним, сегодня в сектор ЖКХ приходит толковый менеджмент, способный осуществить системные изменения в отрасли и создать путь эффективно функционирующей всей системы ЖКХ.