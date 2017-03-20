Мэр Хабаровска Александр Соколов поручил постоянно вести мониторинг загруженности общественного транспорта. На сегодняшний день данные показывают, что проблем с нехваткой автобусов в городе нет. По поручению градоначальника накануне специалисты контрольного управления оценили загруженность автобусов, которые проходят через остановку «Стройка» — там работает 8 маршрутов. За полтора часа наблюдения проехало 60 автобусов разного класса. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Их средняя наполняемость составила около 70%, причем это касается как направления в центр города, так и в Южный микрорайон. Также в минувшую пятницу с 18.00 до 19.00 мониторинг загруженности общественного транспорта проводился и на остановке «Проспект 60-летия Октября». Через эту остановку проходит 13 маршрутов, или 170 единиц транспорта. Их наполненность также была довольно низкой. Некоторые автобусы проходили полупустыми, в них были свободные сидячие места.

Мониторинг ежедневно ведется на таких «точках», как остановки «Большая», «Судоверфь», «Пос. Березовка», «Амуркабель», «Пос. им. Горького». Как сообщают в управлении транспорта, все собранные данные по наполняемости общественного транспорта обобщаются, и в случае необходимости происходит корректировка расписания, продолжительности маршрута или его класса вместимости.

«Количество обращений граждан к нам существенно снизилось. Тем не менее, мониторинг продолжаем. Если мы видим, что на определенном участке пассажиропоток слишком большой, то пересматриваем условия. Так, на автобусе 26-го маршрута принято решение повысить класс, маршрут № 71 продлили, 89-й изменили в связи с открытием улицы Лейтенанта Орлова», — говорит заместитель начальника отдела перевозок управления транспорта Наталья Осадчук.

«Проведенные проверки контрольного управления, а также мониторинг, который проводит управление транспорта, показывают, что проблема якобы «нехватки» общественного транспорта – надуманная. Я прошу продолжить наблюдения за работой автобусов. Результаты должны быть обобщены и опубликованы», — сказал мэр города Александр Соколов. Напомним, в будние дни на маршрутах города работает около 700 единиц общественного транспорта, в выходные – около 500 автобусов, троллейбусов и трамваев. Жители города Хабаровска, недовольные качеством обслуживания могут обращаться в управление транспорта. Для этого работают телефоны: 32 71 58, 30 28 88, 32 85 02, 32 96 22.