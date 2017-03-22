Добыча олова в крае выросла почти в два раза

В Правительстве региона обсудили ход исполнения программы «Развитие горнодобывающей промышленности в Хабаровском крае на период до 2017 года». Заседание коллегии провел заместитель Председателя Правительства края — министр природных ресурсов Александр Ермолин.

Как сообщил начальник управления недропользования минприроды края Николай Ищук, реализация Программы позволила приступить к модернизации предприятий отрасли, повысить производительность труда, увеличить объем добычи полезных ископаемых и проводить активную геологоразведку. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По его словам, за два года в горнодобывающую отрасль региона инвестировано 16 млрд рублей. В результате горно-обогатительный комбинат «Белая Гора» превысил проектную величину по переработке руды более чем на 10%. АО «Полиметалл» на год раньше запланированного срока ввел в эксплуатацию новый горно-обогатительный комбинат на месторождении Светлое в Охотском муниципальном районе. На ООО «Амур Золото» была восстановлена и запущена в работу золотоизвлекательная фабрика «Юбилейная». Начато освоение золоторудного месторождения Перевальное в Аяно-Майском муниципальном районе. Запуск горно-обогатительного комбината там запланирован на IV квартал 2017 года.

В итоге, предусмотренные программой показатели по добыче золота, серебра и олова были перевыполнены на 5-20%. Особо значительное увеличение произошло в добыче олова. Почти в два раза за два года. В 2,3 раза увеличились поступления в бюджет края. В 2016 году они составили 7,2 млрд. рублей, что в 2 раза больше чем в 2014.

Помимо этого, меры также были направлены на повышение эффективности геологоразведочных работ. Инвестиции в это направление составили 3 млрд рублей. Проведенные работы позволили увеличить обеспеченность отрасли запасами золота с 10 лет до 34.

Как отметил первый заместитель Председателя Правительства края по экономическим вопросам Василий Шихалев, задачи, которые стоят перед отраслью, важно решать в постоянном диалоге с горнопромышленниками, помогая им добиваться результата. Важно не допустить снижения налоговых поступлений в бюджет и сохранить положительную динамику основных показателей.