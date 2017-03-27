В Хабаровске прошли торжества по случаю Дня войск национальной гвардии

В Хабаровске прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню войск национальной гвардии России. Лучших сотрудников Восточного округа от имени главы региона поздравил первый заместитель руководителя аппарата Губернатора и Правительства края Аркадий Мкртычев. За высокие показатели в служебно-боевой деятельности он вручил пяти военнослужащим благодарственные письма. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Сегодня мы с гордостью вспоминаем о мужестве тех, кто ликвидировал последствия аварии на Чернобыльской АЭС, выручал пострадавших от землетрясения в Армении и наводнения в Крымске, защищал государственные интересы страны в «горячих точках». Сегодня, продолжая славные боевые традиции своих предшественников, военнослужащие войск национальной гвардии с честью выполняют воинский долг. Свидетельство тому – государственные и ведомственные награды, которые получили многие из вас. Вы всегда находитесь на переднем крае борьбы. Будь то международный терроризм, охрана важных государственных объектов или обеспечение общественного порядка на улицах российских городов», — поздравил собравшихся Аркадий Мкртычев.

Напомним, новая федеральная структура была создана в соответствии с Указом Президента России и призвана обеспечивать надлежащий уровень государственной и общественной безопасности, стоять на страже правопорядка, законности и конституционного строя.

В состав Восточного округа войск национальной гвардии РФ вошли три территориальных управления службы, расположенных в Хабаровском и Приморском краях, Республике Саха (Якутия), шесть территориальных отделов — в Сахалинской, Магаданской Амурской областях, Еврейской автономной области, в Камчатском крае и Чукотском автономном округе, а также 16 воинских частей.

День войск национальной гвардии Российской Федерации учрежден Указом Президента в январе и будет праздноваться ежегодно 27 марта. Эта дата выбрана не случайно. В целях сохранения воинских традиций она приходится на день, ранее именовавшийся Днём внутренних войск МВД России, на основе которых были созданы войска национальной гвардии.