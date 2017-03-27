Нагрудным знаком «Признание и почет» депутаты Хабаровска наградили директоров управляющих компаний

В преддверии Дня жилищно-коммунального хозяйства, который отмечается традиционно в третье воскресенье марта, депутаты городской думы вручили нагрудный знак «Признание и почет» директорам управляющей компании «Уют» Сергею Петрову, «ДВ-союз» Нэлли Соловьевой и начальнику аварийной службы «Дебют-Сервис» Татьяне Набока. Также им были вручены удостоверения, в которых указано, что решением хабаровской городской думы они удостоен награды.

Знак «Признание и почет» был утвержден в 2013 году и вручается за внесение особого вклада в развитие и совершенствование местного самоуправления, в реализацию социальной и экономической политики городского округа «Город Хабаровск». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе СРО НП «ЖКХ-Групп».

В нынешнем году Индустриальный район вышел на думу с инициативой наградить 17 представителей жилищно-коммунального хозяйства. Вручены им были благодарственные письма, почетные грамоты и нагрудные знаки «Признание и почет».

— В этот день мы чествовали новаторов, работников, которые посвятили деятельности жкх 20-30 лет. Именно на них держится вся служба коммунального комплекса. На каждого из них были составлены документы, в которых указан неоценимый вклад, которые они принесли своему предприятию и обществу в целом, — рассказала в администрации Индустриального района.

Знаки «Признание и почет» были вручены директорам управляющих компаний «Уют» Сергею Петрову, «ДВ-союз» Нэлли Соловьевой, а также начальнику аварийной службы «Дебют-Сервис» Татьяне Набока.

Сергей Петров свою трудовую деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства начал в домоуправлении № 1 Восточной КЭЧ в 1994 году. Прошел путь от слесаря до начальника домоуправления. В 2005 году в период реформирования коммунального хозяйства одним из первых создал самостоятельное предприятие ООО «Уют». Сейчас управляющая компания ООО «Уют» стабильно функционирует, добиваясь высоких финансово — экономических результатов. В подчинении Сергея Владимировича трудятся 53 человека.

— Директор УК «Уют» одним из первых среди управляющих компаний установил во всех обслуживаемых домах общедомовые приборы учёта горячей воды и тепла, электрической энергии и учёта расхода холодной воды. А в период с 2015-2016 год была произведена работа по капитальному ремонту дворовых проездов и благоустройству прилегающей территории жилых домов по пер. Инский д.д. 1а, 7.

Под руководством Петрова С.В. и за счёт средств управляющей компании в 2011 году во дворе жилого дома по пер. Инский, д. 11 был создан фонтан, который по сей день является достопримечательностью рай-она. Предприятие ООО «Уют» получило почетный знак за первое место среди управляющих компаний за участие в конкурсе «Хабаровская марка 2016 г.».

— Сергей Петров работает в системе жилищно-коммунального хозяйства 23 года, в должности генерального директора управляющей компании ООО «Уют» с 2006 года и по настоящее время. За период трудовой деятельности на предприятии он зарекомендовал себя квалифицированным специалистом, высоким профессионалом, инициативным и обладающим высокими организаторскими способностями руководителем. Итогом работы Сергея Владимировича является минимальное количество жалоб и обращений, большое доверие со стороны жителей обслуживаемого жилмассива и высокий уровень качества обслуживания со стороны управляющей компании, — рассказал С.А. Кравчук, заместитель Мэра, председатель комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом.

В период чрезвычайной ситуации, связанной с крупномасштабным паводком 2013 году Сергей Петров вел активную работу по ликвидации и предупреждению возникновения аварийных ситуаций в жилищном фонде, находящимся в управлении УК ООО «Уют», а так же оказывал содействие в защите от наводнений жилых домов расположенных поблизости, за что был удостоен двух наград.

— Я ранее служил в вооруженных силах РФ. Оборона и ЖКХ – это один из вопросов жизнедеятельности всех войск. Независимо в какой должности я находился, а я прошел должности начальника смены, командира взвода , начальника станции, командира батальона, начальника штабы бригады – везде один из важнейших вопросов – это жизнеобеспечение воинских частей и подразделений, — отметил Сергей Петров.

Нэлли Соловьева, директор управляющей компании «ДВ-Союз» свою трудовую деятельность в системе жилищно-коммунального хозяйства начала в 2003 году. В настоящее время она возглавляет одно из крупнейших жилищно-коммунальных предприятий города Хабаровска – управляющую компанию ООО «ДВ-Союз», в управлении которого находятся 344 жилых дома, 27675 квартир.

— Под руководством Нэлли Соловьевой в 2005 году управляющая компания ООО «ДВ-Союз» одна из первых на Дальнем Востоке участвовала в эксперименте по внедрению в сферу жилищно–коммунальных услуг «Центра учета работ по обращениям граждан», что в конечном итоге вывело управляющую организацию на лидирующие позиции среди предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, о чем свидетельствуют неоднократные победы в конкурсах и смотрах различного уровня, — рассказали в администрации Индустриального района.

Умелое планирование работы Нэлли Сергеевны позволило сократить количество обращений квартиросъемщиков, по сравнению с предыдущими годами на 35% и значительно улучшить работу предприятия, повышая качество предоставляемых услуг населению по обслуживанию, эксплуатации и ремонту жилищного фонда.

— За многолетний период работы в отрасли жилищно-коммунального хозяйства Нэлли Соловьева проявила себя грамотным, инициативным руководителем, способным своевременно и грамотно решать производственные вопросы. За время трудовой деятельности регулярно награждалась грамотами, благодарственными письмами администрации города Хабаровска, почетной грамотой министерства регионального развития Российской Федерации, является победителем ежегодного краевого конкурса «Предпри-ниматель года». Нэлли Сергеевна оказывает значительное влияние на развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства и вносит достойный вклад в экономику города Хабаровска, — отметил С.А. Кравчук, Заместитель Мэра, председатель комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом.

Татьяна Набока работает в системе жилищно-коммунального хозяйства 48 лет. С сентября 2016 года и по настоящее время возглавляет аварийно-ремонтную службу ООО «Дебютпрофсервис».

— За время трудовой деятельности в должности начальника аварийно-ремонтной службы она зарекомендовала себя как ответственный, грамотный работник, умеющий принять оптимальное решение в сложных аварийных ситуациях. Под ее непосредственным контролем отработано и устранено четыре тысячи 618 аварийных ситуаций в 2016 году. За период 2015 – 2016 года заменено 13500 п.м. стояков центрального отопления, отремонтировано 1480 п.м. розливов горячего и холодного водоснабжения, модернизировано 28 элеваторных узлов в домах на подведомственном жилмассиве, — рассказали в администрации.

Работая с 1972 года на подведомственном жилмассиве Татьяна Сергеевна знает все проблемы и нюансы работы в сфере жилищно–коммунального хозяйства, обеспечивает четкую бесперебойную работу всех подразделений аварийно-ремонтной службы и организует оснащение эксплуатационных участков оборудованием и механизмами, необходимыми для производства аварийно-восстановительных работ.

— В период чрезвычайной ситуации, связанной с крупномасштабным паводком 2013 года, во время спасательных работ обслуживаемого жилмассива по ул. Юнгов бригада аварийно — ремонтной службы под руководством Татьяны Набока обеспечивала подвоз горюче-смазочных материалов для бесперебойной работы откачивающих средств, выполняла работы по устройству насыпных дамб, организовывала эвакуацию жителей подтопленного района, — отметили в комитете по управлению Индустриальным районом.

Благодарственными письмами были награждены Вера Дударева – заместитель директора по экономическим вопросам ООО «ДВ-союз», Татьяна Хардина – директор управляющей компании «Амурлифт», Елена Прокопьева – главный бухгалтер УК «УЮТ», Владимир Караченцев – генеральный директор «Вик-Гарант», Светлана Точилова – домоуправ-инспектор ООО «Амурлифт», Татьяна Юлдашева – начальник производственно-технического отдела ООО «Амурсантехмонтаж» и Виталий Шемякин – газоэлектросварщик УК «Вик-Гарант».