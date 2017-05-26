Дни PR в Хабаровске: Региону необходимо выстроить свой уникальный бренд

Первый в дальневосточной столице профессиональный форму специалистов в области общественных связей «Дни PR в Хабаровске», проходивший 23-24 мая и посвященный теме брендинга региона, завершил свою работу. Итогом стала выработка реальных предложений для бизнеса и власти по формированию бренда региона.

«Если PR – это про отношения, то брендинг территорий – это про любовь, любовь к своему краю, — такими словами открыл мероприятие Владислав Шулаев, сопредседатель комитета РАСО по брендингу и продвижению территорий, директор по продвижению территорий и стратегическим коммуникациям коммуникационного агентства АГТ, г. Москва».

В течение двух дней на двух площадках — Дальневосточного художественного музея и Тихоокеанского государственного университета свыше 200 специалистов в области общественных связей, межкультурных коммуникаций, политики, бизнесмены, представители органов исполнительной и законодательной власти, НКО, коммерческих организаций и творческих объединений Хабаровска, Хабаровского края и Дальневосточного региона делились опытом и вырабатывали общие рекомендации по построению единого регионального бренда.

Было представлено порядка 30 уникальных кейсов – от культурных до крупных бизнес-проектов. Ценными знаниями в вопросах построения отношений с Китаем поделились представители Китайской международной ассоциации по связям с общественностью (CIPRA).

Местом проведения первого дня форума не случайно был выбран Дальневосточный художественный музей. На этой площадке обсуждалась тема «Культурное наследие. Взгляд в будущее», где был представлен ряд культурных проектов, имеющих потенциал бренда региона. Каждый проект получил ценные рекомендации от Владислава Шулаева по улучшению и развитию.

Второй день, проходивший на площадке Тихоокеанского государственного университета под председательством заместителя полномочного представителя Президента РФ в ДФО Владимира Солодова и президента РАСО, директора по взаимодействию с органами государственной власти Х5 Retail Group Станислава Наумова, был посвящен теме консолидации бизнеса, власти и гражданского общества. Здесь презентовали кейсы по продвижению Дальневосточного гектара, ТОСЭР, благотворительных и некоммерческих проектов. Компании, работающие на территории Хабаровского края и всего Дальнего Востока, поделились опытом использования региональной тематики в своем продвижении.

В ходе обсуждения не раз звучала мысль о роли сильного регионального бренда в формировании инвестиционной привлекательности территории, о необходимости выстраивания уникального бренда Хабаровска и края. Китайские коллеги отметили, что у них в стране о Хабаровске знают не многие. При этом рядовым китайцам Россия интересна. И в первую очередь с точки зрения туризма и экологически чистых продуктов питания.

«Мы готовы помочь в продвижении бренда Хабаровска, — отметил директор по сотрудничеству с Россией и со странами бывшего СССР Китайской международной ассоциации по связям с общественностью (CIPRA) в РФ Сунь Юэ. – Но для этого необходимо, чтобы у вас в регионе начал активно развиваться туризм, создавались условия».

Отдельно темой для обсуждения на закрытой площадке форума стала этика отношений розничных сетей и поставщиков. Модератором площадки, на которой собрались производители продуктов питания и представители продовольственных сетей края, стал президент РАСО Станислав Наумов.

В завершении форума состоялась креативно-проектная сессия, в ходе которой участники, объединившись в группы по направлениям «Туризм», «Товары и услуги», «Образование», составили для региона календарь событий, способных сформировать уникальный бренд региона.

25 мая обсуждение темы PR продолжено в рамках программы медиафорума «Хабаровский край – территория диалога» на секции «Взаимодействие PR и СМИ в реализации стратегии региона».

«По итогам работы «Дней PR в Хабаровске» будет подготовлена обобщенная информация для широкой общественности, бизнеса и органов власти с реальными предложениями и рекомендациями по формированию бренда региона, — отметил президент РАСО Станислав Наумов».