80 лет со дня основания отмечает Хабаровский район

Праздничное мероприятие, посвященное дню образования Хабаровского муниципального района, состоялось сегодня в краевой филармонии. В нем приняли участие ветераны и Почетные жители района, депутаты, представители Правительства края, администрации муниципального образования, общественные деятели и молодежь.

От имени главы региона с праздником жителей муниципалитета поздравил заместитель Председателя Правительства края по вопросам внутренней политики Виктор Марценко. Он подчеркнул, что Хабаровский район является опорным для территории опережающего социально-экономического развития «Хабаровск», активным участником приоритетных федеральных проектов по формированию комфортной городской среды и созданию безопасных и качественных дорог, по закреплению населения на «дальневосточных гектарах». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«По количеству заявок на бесплатный участок земли в рамках федеральной программы район занимает одно из лидирующих мест в крае. Почти 1300 жителей нашей страны захотели взять надел земли именно здесь. И одна из первых территорий компактного размещения дальневосточных гектаров появится тоже здесь – в районе села Свечино. Уже проведены предварительные расчеты создания необходимой инфраструктуры», — отметил Виктор Марценко.

Он также добавил, что Хабаровский район – инвестиционно-привлекательная территория края. Здесь реализуется ряд крупных проектов, признанных приоритетными для всего региона. Это, к примеру, ООО «СКИФАГРО-ДВ» и ПАО Племптицезавод «Хабаровский». «Правительство региона поддерживает реализацию этих и других инвестиционных предложений, инициативы органов местного самоуправления, общественности, главы района, направленные на повышение качества жизни в муниципалитете», — сказал Виктор Марценко.

По случаю юбилея запланированы праздничные мероприятия на главной набережной краевой столицы. Организованы различные выставки, ярмарка продовольственных товаров, работа спортивных зон, мастер-классы, выступления лучших творческих коллективов муниципалитета, проходят народные гулянья.

Напомним, Хабаровский муниципальный район был основан 31 мая 1937 года. Сейчас в его состав входит 27 сельских поселений, которые включают 70 населенных пунктов. В них проживают более 90 тысяч человек. Это единственный из районов края, в котором за последнее время отмечен естественный прирост населения.