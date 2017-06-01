Способы расчета ОДН озвучили в ЗакДуме Хабаровского края

Порядок расчета нормативов общедомовых нужд в многоквартирных домах рассмотрели на заседании президиума Совета молодых депутатов при Законодательной Думе Хабаровского края. Особенности расчета ОДН разъяснила Оксана Ращупкина, заместитель генерального директора СРО НП «ЖКХ-Групп».

Бурные обсуждения и диспут у собственников жилых помещений вызывает переход платы за содержание общего имущества многоквартирного дома из коммунальной услуги в жилищную услугу, которая составляет теперь плату за содержание жилого помещения. Согласно ч. 9.2 ст. 156 Жилищного кодекса РФ сумма платы за содержание жилого помещения на коммунальные ресурсы определяется исходя из нормативов и тарифов, установленных в регионе.

— В соответствии с ч. 10 ст. 12 Федерального закона № 176 при первоначальном включении в плату за содержание жилого помещения КР на СОИ их размер не может превышать нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленных субъектом РФ. Для их первоначального включения в плату за содержание жилого помещения не требуется решение общего собрания собственников в многоквартирном доме. Исходя из смысла нормативных актов для расчета указанных расходов показания общедомового прибора учета не применяются. Собственники тех домов, где были установлены общедомовые приборы учета и произведены другие энергосберегающие мероприятия, безусловно, остались недовольны такими изменениями, — отметила Оксана Ращупкина.

Те организации, в управлении которых находятся многоквартирные дома, в которых проведен комплекс энергосберегающих мероприятий и где за счет этих мероприятий удалось снизить долю расходов на содержание общего имущества по решению общего собрания собственников произвели начисление платы за КР на СОИ исходя из фактического потребления ресурсов (по ОДПУ).

Камнем преткновения стал и способ расчета расходов коммунальных ресурсов на содержание общего имущества. Причина – отсутствие в нормативных актах четко установленной формулы. Не понимание для собственников жилых помещений вызывает и тот факт, что для расчета расходов по коммунальным ресурсам на СОИ по различным видам КР применяется разная площадь помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.

В связи с возрастающей социальной напряженностью и не урегулированостью некоторых вопросов на уровне федерального законодательства, в Государственной Думе на рассмотрении находиться законопроект о внесении изменений в статьи 156 и 161 Жилищного Кодекса РФ.

— В настоящее время в Государственной Думе РФ в первом чтении принят законопроекта, который предусматривает, что в случае принятия решения собственниками жилья о произведении начислений по показаниям общедомового прибора учета, брать за основу их показания, а в случае отсутствия такого решения — делать расчет по формуле «норматив, умноженный на тариф». Инициатором проекта выступил депутат ГосДумы РФ от Хабаровского края Борис Гладких. Второе чтение планируется в июле этого года, — отметила Оксана Ращупкина, заместитель генерального директора СРО НП «ЖКХ-Групп».

Более подробно эти и другие вопросы, касаемые жилищно-коммунального хозяйство можно обсудить в последний вторник каждого месяца в партийном проектом всероссийской политической партии «Единая Россия» «Школе грамотного потребителя» по адресу: Хабаровск, Некрасова, 55 в 18.00.