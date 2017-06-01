АО «ННК-Хабаровский НПЗ» утилизацию промышленных отходов осуществляет в соответствии с законодательством
Дата | 01.06.2017 В рубриках: Общество
По факту появления в ряде СМИ информации, о якобы грубых нарушениях норм природоохранного законодательства, Хабаровский НПЗ информирует, что распространяемые СМИ сведения не соответствуют действительности и наносят ущерб репутации Хабаровского НПЗ.
Утилизацию промышленных отходов Хабаровский НПЗ осуществляет в рамках требований действующего законодательства с привлечением соответствующих организаций, имеющих лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности и работающих по технологиям, которые имеют положительное заключение государственной экологической экспертизы.
Эта запись была опубликована 01.06.2017в 20:01. В рубриках: Общество.
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