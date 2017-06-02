Двадцать восьмой по счету бассейн появился в Хабаровске. В 2018 году завершится реконструкция открытого плавательного бассейна (в нем отремонтируют прыжковую ванну и возведут надстройку для прыжков), и тогда в дальневосточной столице их будет насчитываться 29 – включая муниципальные бассейны, а также школьные, высших и среднеспециальных учебных заведений, фитнес-клубов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Сегодня торжественно открылся бассейн «Лидер» в одноименном универсальном развлекательном центре на улице Машинистов в Железнодорожном районе города. Он был построен в рекордные сроки – всего за один год. На его возведение хабаровский предприниматель Александр Галанский затратил 120 миллионов рублей.

Современное спортивное сооружение стало настоящим подарком для горожан, особенно – для жителей микрорайона, именуемого «Вторым Хабаровском», которые давно мечтали о бассейне. Безусловно, он станет точкой спортивного притяжения для взрослых и детей. Как рассказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Александр Леонов, принимавший участие в торжестве, муниципальная программа по обучению детей в возрасте от 7 до 9 лет плаванию действует в Хабаровске с сентября 2011 года.

Ежегодно в четырех городских бассейнах рамках программы плавательные навыки получают более 1,5 тысячи хабаровских мальчишек и девчонок. «Возможно, бассейн «Лидера» уже вскоре станет пятым участником программы – сейчас мы ведем переговоры с владельцем об этом. Его открытие – отличная новость для города, ведь высказывая свое мнение о спортивных сооружениях Хабаровска, горожане чаще всего сетуют именно на нехватку в нем бассейнов», — отметил он. Сразу после праздничной церемонии новый бассейн протестировали юные пловцы из различных спортивных клубов – они провели в нем товарищеские соревнования. И дети, и тренеры оценили новый спортивный объект на «отлично». Отметим, что в здании размещаются два бассейна: малый — для занятия с детьми до 7 лет (с теплой водой и небольшой глубиной) и стандартный – с шестью дорожками на 25 метров. Последний – трехступенчатый, глубиной от полутора до двух метров. Его чаша вмещает 650 тысяч кубометров воды, которая проходит многоступенчатую очистку по самым современным технологиям.