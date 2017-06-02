На Дальнем Востоке планируют построить до 40 МВт автономных солнечно-дизельных энергоустановок

В рамках Петербургского международного экономического форума подписан ряд соглашений по реализации национального проекта в энергетике, предусматривающего строительство распределённой солнечной генерации.

Группа компаний «Хевел» заключила соглашение о взаимодействии с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации и меморандум о взаимодействии в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству на Дальнем Востоке автономных гибридных энергоустановок (АГЭУ) совокупной мощностью до 40 МВт с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

«Строительство автономной генерации с использованием возобновляемых источников энергии – это, прежде всего, вклад в развитие территорий, – отметил генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай, – Солнечно-дизельные установки позволяют до 50% снижать потребление дизельного топлива в отдалённых районах, где строительство магистральной сети экономически нецелесообразно».

«На территории Дальнего Востока много территорий, на которых использование возобновляемой энергетики оправданно не только экономически, но и сточки зрения надежности обеспечения поставок электроэнергии. Реализация подобных проектов будет способствовать опережающему развитию самых удаленных районов ДФО», – подчеркнул генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.