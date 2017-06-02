Приграничное сотрудничество будет обсуждаться на ВЭФ-2017

Приграничное сотрудничество и развитие приграничных территорий дальневосточных регионов будут обсуждаться на третьем Восточном экономическом форуме, заявил в Благовещенске заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев на заседании профильной Межведомственной рабочей группы.

«Приграничное сотрудничество является важным элементом развития четырех регионов – Хабаровского края, Приморья, Амурской области и Еврейской автономии. Поэтому так важно уделить внимание выполнению Плана развития приграничных территорий. Правительством России установлен особый механизм обеспечения потребности населения приграничных территорий в социальной, инженерной, коммунальной, транспортной инфраструктуре. Это должно выполняться за счет смещения приоритетов в расходах, предусмотренных госпрограммами и другими мероприятиями, не входящими в эти госпрограммы, по развитию инфраструктуры и повышению качества социальных услуг населению», – подчеркнул Сергей Качаев.

Как напомнил замминистра, планом мероприятий по реализации Концепции развития приграничных территорий установлены конкретные поручения органам власти по реализации указанного механизма, включая приоритизацию мероприятий в сфере социальной политики (обеспечения жильем молодых семей и специалистов, поддержка специалистов и индивидуального предпринимательства), обеспечения приграничных населенных пунктов социальной, инженерной, транспортной инфраструктурой, сохранение существующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры.

До Восточного экономического форума дальневосточные регионы должны представить свои предложения по формированию единых ключевых показателей реализации региональных программ развития приграничных территорий, а также внесению изменений в государственные и федеральные целевые программы. Предполагается, что все эти вопросы буду обсуждаться на совещании под руководством вице-премьера – полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева, которое планируется провести в июле.

Напомним, Восточный экономический форум учреждён Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2015 году в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2016 году ВЭФ собрал 4600 представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира.