Инвестиционные возможности края представят на Четвертом Российско-Китайском ЭКСПО

Делегация Хабаровского края примет участие в Четвертом Российско-Китайском ЭКСПО, которое пройдет в Харбине с 15 по 19 июня. На международной площадке состоится презентация инвестиционных и промышленных возможностей региона. В составе бизнес-миссии 39 человек. Среди них – представители крупных предприятий, научно-исследовательских организаций, Правительства края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как отметил заместитель министра международного и межрегионального сотрудничества края Максим Тарасов, участие в ЭКСПО является хорошей возможностью для развития проектов двустороннего сотрудничества и установления новых контактов для бизнеса двух стран.

«В рамках делового форума будут работать имиджевый и коммерческий стенды, на которых Хабаровский край представит несколько приоритетных проектов. Прежде всего, это строительство горно-обогатительного комплекса «Нони» по разведке и добыче золота и серебра. Также китайских инвесторов могут заинтересовать проекты по созданию деревообрабатывающих предприятий, портовой инфраструктуры, объекты долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре», — сообщил Максим Тарасов.

Во время Четвертого Российско – Китайского ЭКСПО состоится работа дискуссионных и переговорных площадок. Так, 15 июня представители сельскохозяйственных предприятий региона станут участниками масштабного Агрофорума. Компании, работающие в сфере туризма, выступят на мероприятии по развитию приграничного и межрегионального сотрудничества. На отдельной сессии в рамках Дня российских регионов состоится презентация торгово-экономического и инвестиционного потенциала края. Завершится работа площадок 19 июня.

Напомним, что ЭКСПО является международной платформой для презентации промышленного потенциала обеих стран. Мероприятие проходит поочередно в России и КНР. В прошлом году Третье Российско-Китайское ЭКСПО состоялось в Екатеринбурге. Выставку посетило около 50 тысяч человек. Было представлено более 250 российских и китайских предприятий, по итогам подписаны контракты и соглашения на сумму свыше 54 млрд. рублей.