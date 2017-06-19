В Хабаровске завершается ремонт дворов в рамках реализации программы муниципальных грантов. В порядок приведены уже 65 дворовых территорий – лишь на нескольких участках идут заключительные работы. Об этом рассказала начальник отдела городского управления ЖКХ Мария Кущ. «В текущем году из городской казны выделено 36,6 миллиона рублей для оказания хабаровчанам грантовой поддержки на благоустройство дворовых территорий. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Эта программа реализуется в городе уже на протяжении 12 лет и с каждым годом пользуется у горожан все большей популярностью. В этом году заявки подали 127 домов, но войти в нее смогли только 65, так как для участия в программе, согласно утвержденным условиям, необходимы финансовые вложения собственников жилья. Для того чтобы сделать свои дворы краше и уютнее, хабаровчане собрали сумму, почти равняющуюся грантовой, таким образом, на ремонт более шести десятков дворов будет затрачено свыше 64 миллионов рублей», — сообщила она.

Одна из таких дворовых территорий, благоустраиваемых в рамках муниципального гранта, – участок близ пятиэтажного дома 23а по улице Краснодарской. Здесь рабочие уже заасфальтировали дворовый проезд и заканчивают обустройство двух автопарковок. Общая стоимость работ – 1,1 миллиона рублей, из которых 418 тысяч – средства софинансирования от жильцов, а остальное – сумма гранта.

«В этом году жильцы 11 домов, которые обслуживает управляющая компания «Бруслит-Сервис», выиграли городские гранты по благоустройству территории (асфальтирование дорог и дворовых проездов), а жители еще 9 многоэтажек – по установке во дворах малых архитектурных форм (МАФ). Мы уже практически закончили решение вопросов благоустройства, дело только за МАФ – они уже заказаны у производителей, осталось дождаться поставок и установить их по адресам», — поделился хорошими новостями главный инженер ООО «Бруслит-Сервис» Николай Денискин.

Как отметила Мария Кущ, помимо муниципальной программы грантовой поддержки, в дальневосточной столице реализуется и приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». На сегодняшний день в Хабаровске в резерве этого проекта находятся 114 дворов, но в этом году работы по благоустройству развернутся пока в 57. В некоторых из них они уже стартовали на прошлой неделе – в Индустриальном и Кировском районах. На ремонт более полусотни дворовых территорий выделено около 90 миллионов рублей. Остальные получат финансирование в следующем году.