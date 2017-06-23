Цветочные воры окончательно распоясались в Хабаровске. Цветочному оформлению города уже причинен ущерб на десятки тысяч рублей. Не успела первая рассада укорениться на клумбах, как вороватые «ботаники» открыли на нее криминальную охоту, а уж когда дошло дело до установки на улицах, световых опорах и оградах дальневосточной столицы цветочных конструкций и кашпо – совсем распоясались: теперь без ботанической кражи не проходит ни дня. Особенно охочи неуловимые пока злоумышленники до саженцев петунии (самого дорогостоящего, яркого, нарядного и ароматного из высаживаемых цветов). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Только на входе в парк «Динамо» вчера было снято с оград и похищено 12 сегментов нарядных балконниц с этими цветами. Почти столько же исчезло с ограды детского парка имени Гайдара. Озеленители уже сбились со счета небольшим кашпо с различными растениями, которые цветочные гангстеры безжалостно выковыривают и бессовестно крадут из уличных цветочных композиций (с особым удовольствием из них они похищают колеусы, так как в 2017-м флористы вырастили для города новые виды этого растения с красочной разноцветной листвой).

Как отметила ландшафтный дизайнер МБУ «Горзеленстрой» Юлия Беликова, не успевают на месте украденных вывесить новые кашпо или установить на место утраченные композиционные элементы, как они тут же «испаряются» вновь. «Если дело так пойдет и дальше, к середине лета о цветочном убранстве краевого центра останется лишь светлая память», — сказала она.

По словам дизайнера, уличные цветы в Хабаровске крали и раньше, но в этом году ситуация с похищением растений достигла небывалых масштабов. Точное число похищенного Юлия Беликова назвать не смогла, так как каждый день озеленители не досчитываются все новых и новых экземпляров. Нет пока точных данных и по убыткам, но счет уже идет на десятки тысяч рублей, что, в сущности, неудивительно: рыночная цена одного цветка находится в пределах сотни рублей за штуку (иногда и выше – в зависимости от разновидности растения и его сорта), а если учесть еще и стоимость украденных кашпо – то стоимость украденного возрастает практически вдвое.

Чем объясняется такой вал цветочных краж? Возможно, причиной этому стало значительное удорожание семян, удобрений и рассады. При этом прибыли в кошельках хабаровчан, увы, остались прежними — скромными, а тяга к прекрасному (особенно — к бесплатному) в горожанах не угасла… «Конечно, мы восстанавливаем обобранные злоумышленниками композиции, но это не всегда получается сделать оперативно. У нас была выращена «запасная» рассада, но ее ресурсы уже на исходе: в таких объемах, как в этом году, у нас цветы еще не крали», — сказала Юлия Беликова.

По наблюдениям специалистов «Горзеленстроя», особо излюбленные места падких на красоту воришек – улицы Муравьева-Амурского и Карла Маркса, а также прилегающие к ним пересекающие в центре города, парк «Динамо», детский парк имени Гайдара, городские пруды, Амурский и Уссурийский бульвары, речной вокзал. Поймать за руку похитителей пока не удается. Уличные камеры видеонаблюдения – тоже не панацея: воришки действуют так мастерски и скрытно, что еще ни один не попал в кадр. Озеленителям остается только взывать к совести горожан и надеяться на их понимание. «Дорогие хабаровчане, не растаскивайте красоту по домам, дворам, квартирам и дачам — оставьте ее для всех!

Просим: уважайте чужой труд и не губите созданное большими усилиями многих людей великолепие: над этой рассадой мы в теплицах трудились с февраля, не разгибая спины! Выкапывая цветы, разоряя цветники, помните: вы крадете не только радость у таких же жителей Хабаровска, как и вы сами, но и бюджетные деньги, затраченные на выращивание цветов, а это — серьезное правонарушение», — сказала Юлия Беликова.

Как сообщалось ранее, общая площадь хабаровских уличных цветников – без малого 2 гектара. В этом году для озеленения краевого центра в теплицах МБУ «Горзеленстрой» было выращено 700 тысяч штук цветочной рассады – 15 сортов растений более 30 разновидностей: колеусы, бегонии, тагетисы, петунии (только вышеупомянутой петунии более полутора десятков видов). Стоимость этого душистого удовольствия – свыше 9 миллионов рублей. И это не предел: из-за цветочных татей «Горзеленстрой» и городская казна терпят новые, дополнительные расходы на то, чтобы вырастить и высадить новую рассаду — восполнить украденное и восстановить нарушенную красоту.