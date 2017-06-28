Более 150 домов капитально отремонтировали в этом году

В министерстве ЖКХ края подвели промежуточные итоги реализации в регионе программы капитального ремонта многоквартирных домов. Как отметили в ведомстве, в этом году в рамках проекта уже успели отремонтировать 150 многоэтажек. Планируется, что к декабрю эта цифра вырастит как минимум в четыре раза. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
В настоящее время работы ведутся в 194 домах. Еще по 554 зданиям объявлены конкурсы на отбор подрядчиков. До торгов допускаются только юрлица или индивидуальные предприниматели, прошедшие предварительный отбор и занесенные в реестр квалифицированных организаций. Такая система позволяет сделать подготовительные процедуры максимально прозрачными.
В министерстве напомнили, что все работы выполняются за счет средств собственников, которые они ежемесячно перечисляют в виде платежей Региональному оператору. Эта организация была специально создана властями, чтобы контролировать ремонт жилья. Текущая собираемость взносов населения составляет 80%.
Всего с 2014 года капитальный ремонт общего имущества произведен в 667 многоквартирных домах. В этом году в Хабаровском крае постараются провести работы еще в более чем 500 зданиях.
Эта запись была опубликована 28.06.2017в 19:01. В рубриках: Общество.
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