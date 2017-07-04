Какие смартфоны в Хабаровске покупали чаще всего

В «Билайн» подвели итоги продаж 1 полугодия 2017 года. Чаще всего жители Хабаровска покупали смартфоны в ценовой категории больше 40 тысяч рублей. Их доля в общем объеме продаж с января по конец июня составила 32%.

Устройства в ценовом диапазоне до 5 тысяч рублей пользовались спросом у 10% хабаровчан. На смартфоны стоимостью от 5 до 10 тысяч рублей приходится 13% продаж. Устройства стоимостью от 10 до 20 тысяч покупали в 16% случаев.

В офисах «Билайн» в первом полугодии продавались устройства более 20 брендов. Больше всего смартфонов было продано под маркой Samsung, 4Good и «Билайн». На эти три бренда приходится половина всех проданных смартфонов этой стоимости.

Одной из причин популярности этих моделей стало комплексное предложение – смартфон с комплектом услуг связи. Клиенты могут купить смартфон дешевле его рыночной стоимости и при этом пользоваться услугами связи на выгодных условиях.

3 июля в офисах «Билайн» была запущена акция на недорогие смартфоны. Сейчас 4G-смартфон Micromax Q402 можно купить за 2 870 рублей. В стоимость уже включено 4 месяца использования одного из самых популярных тарифов «ВСЁ1». Без услуг связи в офисах этот смартфон можно купить за 2 990 рублей.