Мэр Хабаровска Александр Соколов провел рабочие совещания по вопросам реконструкции парка им. Ю. Гагарина и парка культуры и отдыха «Динамо». Работы на объектах ведутся со значительным отставанием. Градоначальник подверг критике действия ответственных работников и дал ряд поручений. Так, в парке имени Гагарина не могут приступить к третьей очереди реконструкции. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Проект проходит проверку в надзорных организациях. Дело в том, что предыдущий проектировщик, который выиграл конкурс, — компания ООО «Комфорт» под руководством Александра Чена, выполнил проект с неточностями и ошибками, которые впоследствии привели к тому, что работы было невозможно продолжать. Добиться устранения замечаний от проектировщика не получилось. Руководство фирмы тянуло со сроками, а потом и вовсе пропало. «Из-за недоработок проекта мы с ноября прошлого года не можем пройти ни экологическую, ни государственную экспертизу.

Так как парк – особо охраняемая территория, то и условия работы здесь специфические. Сейчас найден новый проектировщик. Он изменит проект, и после всех согласований подрядчик сможет приступить к работам», — рассказал представитель МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» Хабаровска Максим Михайлов. Строители уже проложили 17000 квадратных метров пешеходных дорожек, установили фонари и провели освещение. Были завершены работы по монтажу ливневой канализации, установлены другие инженерные объекты.

В рамках третьей очереди в парке имени Гагарина должны появиться вело- и роллерские дорожки, скейт-площадка, освещение, автомобильная парковка. Глава города дал поручение ускорить подготовку проектной документации и, не теряя ни дня, объявить конкурс среди подрядных организаций и приступить к работам уже в конце августа. «Это реально. Деньги у вас есть, план работ – тоже. Разберитесь с согласованием проектно-сметной документации и начните уже работать», — сказал мэр. Ознакомился глава города и с планами по реконструкции парка культуры и отдыха «Динамо».

В этом году на реконструкцию этой территории будет направлено почти 50 миллионов рублей. Финансирование планируется за счет федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас завершается разработка конкурсной документации, затем будет объявлен конкурс среди подрядных организаций. Это займет до нескольких месяцев. Мэра не устроило такое проведение подготовительных процедур. «Очень большой объем работ в парке. Чтобы успеть до конца года, необходимо запускать строителей на объект уже в середине августа.

Иначе не успеете. Зимой никто работать не будет. Даю четыре дня, чтобы подготовить документацию. Необходимо как можно раньше объявить конкурс, чтобы уже через месяц строители зашли на объект. Затягиваете вы это дело – время нужно наверстывать», — заострил внимание на сроках Александр Соколов. Работы, которые нужно выполнить в этом году, – разноплановые. Так, согласно проекту реконструкции, в парке появится 200-метровая «речная долина». Работы включают в себя благоустройство территории, монтаж освещения, установку малых архитектурных форм, ландшафтный дизайн, монтаж и запуск декоративных водопадов. «Эти работы подразумевают несколько субподрядчиков по разным видам деятельности. Они будут делать одно дело, но по своей специфике. Сложность в том, что у нас остается мало времени – сроки сжатые», — рассказал главный архитектор ООО «Стройпроект» Андрей Иванов. Главная задача – максимально сохранить зеленое убранство парковой территории.