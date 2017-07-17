В Хабаровске стартовала вторая очередь реконструкции парка Дома офицеров Краснознаменной Амурской флотилии (ДОФ). Один из старейших парков дальневосточной столицы расположен в районе базы КАФ (переулок Матросский, 3б). Уже второй год городские власти ведут его поэтапную реконструкцию. На реализацию второй ее очереди из муниципального бюджета выделено 18 миллионов рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Строители уже зашли на парковую территорию и сейчас заняты выравниванием пешеходных дорожек и подготовкой площадки для установки концертной эстрады. Об этом рассказал руководитель МАУ «Дирекция спортивных сооружений» Константин Юров. Стоит отметить, что парк ДОФ памятен и дорог хабаровчанам: многие из них помнят, как родители водили их сюда покататься на качелях и каруселях; сотни жителей Краснофлотского района создали семьи, встретив своих избранников на парковой танцплощадке или в летнем кинотеатре.

С 90-х годов прошлого века, когда в стране царил хаос, парк, принадлежавший Краснознаменной Амурской флотилии, был заброшен и обречен на саморазрушение. Сейчас, когда эта прекрасная зеленая зона от военных перешла под контроль муниципалитета, началось ее возрождение. В прошлом году завершилась первая очередь реконструкции. Большой участок (1,5 гектара) парковой территории, общая площадь которой составляет около 35 тысяч квадратных метров, уже превратился в комфортабельный современный спортивный городок.

Теперь каждый вечер здесь людно и весело. К услугам посетителей – универсальная спортивная площадка для занятий баскетболом, футболом, волейболом, хорошее современное светодиодное освещение, благоустроенные прогулочные дорожки, вдоль них удобные скамьи, газоны, паркинг для велосипедов. Есть (и пользуется огромным спросом) площадка для сдачи норм ГТО и занятий воркаутом – с хорошим искусственным покрытием, соответствующими снарядами и тренажерами.

Все это спортивно-прогулочное удовольствие обошлось городской казне в 11 миллионов рублей. Во вторую очередь, которая стартовала сегодня, планируется реконструировать 3,5 гектара территории. «На этом участке мы хотим благоустроить площадку для проведения массовых мероприятий, создать комфортные зоны отдыха с прогулочными дорожками, которые порадуют также велосипедистов, роллеров и любителей скандинавской ходьбы. Восстановим несколько разрушенных лестниц, заменим везде отслужившие свое бордюры. Не будут забыты и жители города, имеющие проблемы со здоровьем: проектом предусмотрены удобные пандусы для маломобильных групп населения, чтобы каждый из таких людей мог беспрепятственно попасть в любой уголок парка.

В планах – детская игровая площадка и небольшая концертная эстрада. Также мы постараемся не только сохранить имеющееся зеленое убранство территории, но и приумножить его», — сообщил Константин Юров. Будет уделено внимание и внешнему благоустройству места отдыха: парк полностью обнесут новой оградой, а также близ него появятся два новых, мощеных брусчаткой тротуара – их проложат по переулку Матросскому и улице Астрономической: в настоящее время там пролегают лишь автомобильные пути, по которым с большим риском вынуждены передвигаться все те, кто хочет прогуляться по тенистым парковым аллеям.

«Все вышеперечисленные работы закончим в сентябре текущего года, а в следующем нас ждет еще один этап: в парке имеется заброшенное двухэтажное здание бывшего летнего кинотеатра. Когда-то, еще в 70-е годы, в нем выступали звезды советской эстрады, приезжавшие на гастроли в дальневосточную столицу: например, под его сводами звучал голос Иосифа Кобзона. По заключению инженеров, строение вполне можно восстановить и успешно использовать в дальнейшем. «Реанимация» здания станет третьим этапом реконструкции парка ДФО в 2018 году», — сообщил Юров.