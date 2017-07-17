В Хабаровске изменятся схемы движения по ряду улиц. Временные транспортные неудобства хабаровчане будут терпеть из-за текущих и капитальных ремонтов больших участков теплотрасс. Об этом рассказал директор «Хабаровской теплосетевой компании» Сергей Нехороших. Полным ходом идет ремонт участка улицы Истомина в районе Краевого перинатального центра. Здесь проводится полная замена изношенной аварийной теплотрассы (лоткового канала и самого трубопровода), которая не видела ремонта уже 25 лет. К началу октября здесь будет уложено 460 метров новых труб большего диаметра. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Подъездной путь к перинатальному центру с улицы Серышева сейчас перекрыт, но к медицинскому учреждению можно заехать через улицу Советскую. Когда ремонтники приблизятся к больнице вплотную, заезд с ул. Серышева вновь будет открыт. Еще одна улица в центре города сейчас временно недоступна для автомобилистов: с 3 июля идет ремонт 1,08 километра тепломагистрали, и ведется реконструкция большой тепловой камеры в районе перекрестка улиц Ленина и Запарина.

Хабаровчанам придется запастись терпением на месяц (по словам Нехороших, работы планируется завершить в начале августа). Дабы не парализовать движение транспорта полностью из-за отсутствия сквозного проезда по Запарина, организовано двухполосное движение с Амурского бульвара на эту улицу, для того чтобы горожане могли проехать к жилым домам, которые расположены на этом участке. «Работы идут по очень жесткому графику, чтобы к первым числам августа мы уже успели завершить все, включая благоустройство территории», — сообщил Нехороших.

Со дня на день стартуют работы и в районе улицы Тихоокеанской. Капитальный ремонт теплотрассы, пролегающей там, продлится до конца октября. За это время специалисты заменят аварийный участок тепломагистрали длиной в 524 метра в границах от дома № 49 по улице Тихоокеанской до дома № 4 на Казачьей горе. Для того чтобы провести ремонтные работы, строителям придется демонтировать асфальтобетонное покрытие проезжей части, поэтому одна полоса дороги – в сторону Краснофлотского района – будет закрыта для движения всех видов транспорта.

Кстати, на время ремонта горячую воду у жителей многоэтажек, расположенных в зоне ведения работ, отключать не будут. И еще одна дорожная полоса временно ускользнет из-под колес хабаровских водителей. «Сейчас мы начинаем работы в районе пересечения улиц Гамарника и Слободской. Пойдем по последней от Гамарника в сторону «Энергосбыта». Пока работаем в зеленой зоне, но, возможно, из-за реконструкции компенсаторов придется закрыть одну полосу движения. Но, скорее всего, это случится недели через две», — сказал Сергей Нехороших. Всего этим летом при подготовке города к зиме энергетики восстановят около 20 километров как магистральных, так и внутриквартальных сетей. Все работы должны завершиться до конца октября – к началу отопительного сезона.